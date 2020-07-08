При въезде в Грузию жителям Латвии больше не нужно соблюдать самоизоляцию

Такое решение было принято правительством Грузии, сообщил министр.

Как сообщалось, Грузия входит в число тех 15 стран, для граждан которых с 1 июля открыты границы ЕС.

Этот список будет пересматриваться каждые две недели. Он носит рекомендательный характер для стран-членов ЕС.