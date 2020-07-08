Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане

По сообщениям местной полиции, 32-летний спортсмен погиб во время подводной охоты на искусственном рифе около города Голд-Кост. Тело Пуллина обнаружил другой дайвер.

Сообщается, что врачи в течение 45 минут пытались реанимировать его на берегу, но несмотря на все усилия, им не удалось вернуть спортсмена к жизни.

"У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним никого не было", - рассказал полицейский.

Алекс Пуллин принимал участие в трёх последних Зимних Олимпийских играх. В 2014 году в Сочи он был знаменосцем сборной Австралии. Пуллин побеждал на чемпионатах мира в сноубордкроссе в 2011 и 2013 годах, а также стал бронзовым призёром в 2017-м.