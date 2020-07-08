Ср, 8.07.2020
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Специальные системы обнаружения помогли поймать в два раза больше нарушителей границы

Валка. Граница Латвии и Эстонии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В этом году за шесть месяцев почти в два раза увеличилось выявление нарушений на зеленой границе Латвии при помощи специальных систем обнаружения, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В первом полугодии при помощи этих систем выявлено 23 нарушения пограничного режима, тогда как за тот же период прошлого года - 12.

Если в первом полугодии прошлого года при помощи систем обнаружения не было выявлено ни одного случая незаконного пересечения зеленой границы, то в этом году выявлено два таких случая.

Государственная пограничная служба постоянно пополняет ресурсы специальных технических средств для контроля за границей. В этом году перечень специальных систем обнаружения пополнило оборудование, подаренное латвийским пограничникам США.

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