Специальные системы обнаружения помогли поймать в два раза больше нарушителей границы

В этом году за шесть месяцев почти в два раза увеличилось выявление нарушений на зеленой границе Латвии при помощи специальных систем обнаружения, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
В первом полугодии при помощи этих систем выявлено 23 нарушения пограничного режима, тогда как за тот же период прошлого года - 12.
Если в первом полугодии прошлого года при помощи систем обнаружения не было выявлено ни одного случая незаконного пересечения зеленой границы, то в этом году выявлено два таких случая.
Государственная пограничная служба постоянно пополняет ресурсы специальных технических средств для контроля за границей. В этом году перечень специальных систем обнаружения пополнило оборудование, подаренное латвийским пограничникам США.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!