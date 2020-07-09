Барби Феррейра: модель plus size и актриса, дерзко заявившая о себе еще в свои 16

Барбара - модель plus size, актриса и активистка движения бодипозитива. Ей 23, и она уже успела получить огромную порцию хейта в свою сторону, однако это не помешало ей достичь небывалых высот в модельной карьере и обзавестись армией преданных поклонников. Рассказываем о звездной красотке!

Детство

Барбара (Барби) Феррейра появилась на свет 14 декабря 1996 года в Квинсе, Нью-Йорк. Девушка является американкой, но имеет бразильские корни. Ее мама - шеф-повар, а об отце нет никакой информации. Так что ее воспитанием полностью занимались мама и бабушка.

Будучи еще ребенком, Барби чувствовала себя одиноко. Из-за лишнего веса ее дразнили сверстники и никто не хотел с ней дружить - именно поэтому девушка проводила много времени в Сети.

"Я была очень мрачным ребенком, и это сильно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь",

- признавалась в одном интервью девушка.

Единственный человек, который был по-настоящему близок с ней - это мама.

Карьера

Модельная карьера Барби стартовала, когда ей было 16 лет. В борьбе со своей неуверенностью она постила фотографии себя в Tumbler. Именно благодаря этой платформе она и прославилась. Спустя некоторое время Барбара решилась отправить снимок бренду American Apparel - ее будущему работодателю.

Известной широкой публике она стала только после рекламной кампании нижнего белья Aerie. Фото данной рекламы вызвали волну обсуждения в Сети: одни критиковали, в то время как другие - восхищались.

"Я не собираюсь извиняться за мое тело и все то, чем я горжусь", - высказалась Барби в ролике для бренда.

Барбара не такая, как другие модели plus size. Вы найдете крайне мало ретуши на ее фото, почти все они естественны: целлюлит, складки и растяжки девушка не скрывает. Она как раз и борется за то, чтобы женщины не стеснялись своего тела, а на модную сцену вышли обладательницы различных форм и внешности.

Да, Феррейра стала знаменитой в Интернете, но не спешила становиться профессиональной моделью. Доходы от редких контрактов покрывали расходы на личные нужды. Однако спустя время Барби пришла к осознанию того, что она все же является моделью.

Девушка успела сняться для таких брендов, как Aerie, Adidas, Asos, Forever 21, H&M, Missguided и Target.

В 2016 году Time включи ее в список "30 самых влиятельных подростков" этого же года.

При росте 173 см девушка весит 98 кг и не стесняется этого! Даже более того - гордится своими формами и мотивирует других любить себя и свое тело.

Выход на большие экраны

Громко войдя в модельный бизнес, Барбара решилась попробовать себя еще и в качестве актрисы. 2017 год стал знаковым для ее кинокарьеры. Именно в этот год она снялась в интернет-сериале New York Minute. Позднее в копилке киноработ оказалась и короткометражка A-Z of Hair.

В 2018-м Барби приняла участие в съемках сериала "Развод", где ее коллегами по съемочной площадке стали Сара Джессика Паркер и Томас Хейден Чёрч.

Был в списке работ девушки и веб-сериал How to Behave ("Как себя вести"), в котором она учила зрителей тому, как принять и полюбить свое тело. Проект получил премию Webby как лучший веб-сериал года.

Что сейчас?

О личной жизни модели и актрисы известно мало. Последнее упоминание об отношениях датируется 2015 годом. Тогда звезда заявила, что у нее отношения с неким парнем. На этом все.

В прошлом году актриса засветилась в популярном молодежном сериале "Эйфория" от HBO. Это драма, где подростки и молодые люди только начинают поиски себя. В свою очередь, героиня Барби начинает познавать свою сексуальность.

По признании Феррейры, ей близок ее персонаж - Кейт, которая также сталкивается с непониманием со стороны общества.

Известно, что сериал был продлен на второй сезон и Барби снова в нем появится.