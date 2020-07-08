Аэропорт "Рига" в августе планирует начать принимать на работу уволенных ранее сотрудников

По ее словам, постепенно, с отменой ограничений, возобновляется и воздушное сообщение. Общее снижение числа пассажиров в Европе составляет 96%, немного лучше ситуация обстоит в Скандинавии и Балтии - снижение по сравнению с прошлым годом составило 93-94%, сообщает агентство LETA.

"С начала кризиса создавались различные сценарии восстановления авиационной сферы, и каждый раз это были три сценария - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. В марте аэропорт "Рига" выбрал пессимистичный прогноз, предусмотрев медленное восстановление работы в конце августа, с не более чем 1,6 миллиона пассажиров в конце года", - сказала Одиня, пояснив, что,

основываясь на этом прогнозе, было произведено планирование ресурсов, что среди прочего предусматривало увольнение примерно 570 работников.

В свою очередь в середине апреля были новые прогнозы от Международного совета аэропортов, и они были немного оптимистичнее, сказала Одиня, добавив, что аэропорт оценил свои прошлые решения по поводу числа работников, задач и инвестиций.

"Выбрали более приемлемый, реалистичный прогноз, который предусматривал постепенное восстановление деятельности уже в мае, достигнув 20-30% к концу лета. В связи с этим мы пересмотрели ресурсы и работу смогли сохранить еще 220 человек", - рассказала руководитель аэропорта.

Она отметила, что сейчас в аэропорту 945 работников, а всего были уволены 355.

Одиня указала, что сейчас аэропорт смотрит, как будет развиваться ситуация, и если прогнозы исполнятся, то в конце августа можно будет начать постепенно звать работников обратно на работу.