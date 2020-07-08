SPKC не исключает возможность возврата к более строгим ограничениям

Vērtējot šīs nedēļas saslimstības gadījumus ar Covid-19, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā apstiprināsies, ka vairākiem gadījumiem nebūs izsekojams infekcijas avots, tad, visticamāk, būs jāatgriežas pie stingrākiem ierobežojumiem nākošajā nedēļā. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 8, 2020

Как сообщалось, в Латвии второй день подряд регистрируется семь новых случаев Covid-19.

Два новых случая могут быть связаны со вспышкой в кругу знакомых, которые вместе посещали публичные заведения, в том числе 27 июня ресторан Aqua Luna и 28 июня ресторан Riviera.

Еще двое новых заболевших указали, что побывали в ресторане Aqua Luna, и специалисты выяснят, связаны ли они с этой вспышкой. С еще тремя заболевшими SPKC связался, чтобы получить информацию.

Комментарий министра

Если количество зараженных Covid-19 будет расти, правительство вновь усилит ограничительные меры, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Она добавила, что эпидемиологи принимают необходимые меры в связи с выявленными на этой неделе случаями, в том числе устанавливают контактных лиц.

"Уже при смягчении ограничений я говорила, что они могут быть усилены, если вырастет число инфицированных", - сказала министр.

Она добавила, что Минздрав и эпидемиологи постоянно анализируют ситуацию, чтобы определить тенденции.

Винькеле призвала людей делать оплачиваемые государством тесты на Covid-19, а также скачать на телефоны приложение "Останови Covid".

Что известно?

Напомним, ранее в среду главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что распространение Covid-19 продолжается, и людям следует задумываться о необходимости посещать мероприятия и встречаться с приезжими из-за границы.

По его словам, основным фактором риска заболеваемости является "импорт" вируса из-за границы. Рискованны и совместные развлечения, вечеринки и посещение баров, что в Латвии "идет полным ходом".

"Ситуацию могут ухудшить смягчения ограничений на собрания людей, но это было предсказуемо", - сказал Думпис.

Говорить о введении новых ограничений из-за роста заболеваемости Covid-19 было бы преждевременно - сейчас важно ответственно соблюдать по крайней мере действующие ограничения и рекомендации, и люди, по мнению Думписа, соблюдают их неохотно. Рост заболеваемости связан с локальными вспышками. До тех пор, пока специалисты способны отслеживать эпидемиологическую цепочку, инфекция находится под контролем.

Однако вспышка наглядно иллюстрирует риски, связанные с мероприятиями, посещением ресторанов. Это перекликается и с ситуацией на Балканах, где победа над Covid-19 была объявлена преждевременно.

По словам инфекциониста, люди не понимают совсем простых вещей - что предписание соблюдать дистанцию 2 метра исключает поцелуи и рукопожатия при встрече.

Он заверил, что растущая в последние дни заболеваемость пока не критична, но видя, например, что происходит в балканских странах, нужно быть осторожными и понимать, что несоблюдение ограничений приведет к еще большему росту заболеваемости. В Хорватии и Сербии уже некоторое время выявляется более сотни заболевших в сутки, и это может произойти и в Латвии, если вовремя не отреагировать, сказал Думпис.