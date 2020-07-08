За год потребительские цены снизились на 0,7%. Что стало дешевле?

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 1,6%.

Как сообщает ЦСУ, в июне 2020 года по сравнению с маем цены на товары увеличились на 0,1%, на услуги - на 0,5%. По сравнению с июнем прошлого года цены на товары снизились на 1,6%, а услуги подорожали на 1,3%.

Наибольшее влияние на изменение цен в июне по сравнению с маем оказал рост цен на товары и услуги в сфере транспорта, культуры и отдыха,а также снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, одежду и обувь, связанные с жильем товары и услуги.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,4%.

Свежие овощи подешевели на 9,5%, соленое, копченое и вяленое мясо - на 2,5%, мясо домашней птицы - на 4,2%, свежие фрукты - на 2,8%, хлеб - на 1,8%, шоколад - на 4,1%, свинина - на 2,1%, масло - на 5,5%.

Из-за сезонных факторов выросла цена на картофель (+15,4%), а в связи с завершением акций подорожала свежая и охлажденная рыба (+11,7%).

Из-за акций одежда в среднем подешевела на 0,6%, обувь - на 4%.

Цены на связанные с жильем товары и услуги за месяц уменьшились на 0,5%. Тепловая энергия подешевела на 2%, услуга вывоза отходов - на 5,4%, арендная плата в среднем выросла на 1%.

Стоимость связанных с транспортом товаров и услуг выросла в среднем на 3,8%. Средний уровень цен на топливо увеличился на 9,2%, в том числе бензин подорожал на 10,6%, дизельное топливо - на 8,9%, автогаз - на 4,3%.

Связанные с отдыхом и культурой товары и услуги в среднем подорожали на 1,5%. Средний уровень цен на услуги отдыха и спорта вырос на 1,3%.

В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года наибольшее влияние на изменения потребительских цен оказало снижение цен на товары и услуги в сфере транспорта, связанные с жильем товары и услуги, одежду и обувь, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, связанные с культурой и отдыхом товары и услуги, услуги здравоохранения, услуги ресторанов и гостиниц.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1%.

Свежие фрукты подорожали на 24,6%, копченое, соленое и вяленое мясо - на 8,4%, мясные изделия - на 6,8%, свинина - на 1,5%, кондитерские изделия - на 5,4%, свежая и охлажденная рыба - на 9,8%, гречка - на 13,3%, кофе - на 1,8%, сухие завтраки - на 8%, макаронные изделия - на 4,7%, сахар - на 3,3%, хлеб - на 0,6%.

Подешевели свежие овощи (-14,4%), картофель (-39,3%), сыр и творог (-2,3%), яйца (-2,8%), сливочное масло (-3,9%), молочные продукты (-1%) и шоколад (-1,7%).

Стоимость обуви за год упала в среднем на 5,2%, одежды - на 1,6%.

Цены на связанные с жильем товары и услуги за год уменьшились в среднем на 2,3%. Цены снизились на природный газ, электроэнергию, аренду жилья, услуги водоснабжения и канализации. В то же время выросли цены на услуги по обслуживанию и ремонту жилья, по сбору отходов, на тепловую энергию и материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В здравоохранении стоимость услуг выросла в среднем на 2,6%.

Стоимость связанных с транспортом товаров и услуг уменьшилась в среднем на 6,2%. Средний уровень цен на топливо снизился на 16%, в том числе бензин за год подешевел на 15,4%, дизельное топливо - на 16,6%, автогаз - на 15,3%.

Связанные с отдыхом и культурой товары и услуги в среднем подорожали на 1,8%.