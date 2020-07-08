"Ситуация тревожная": SPKC о приросте новых случаев Covid-19. Главное

Видео: Пресс-конференция SPKC

На вопросы отвечали:

Директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня;

Руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации SPKC Элина Диминя.

Главное, что прозвучало на пресс-конференции:

"Ситуация тревожная". Еще только среда, а уже на этой неделе - 17 новых случаев Covid-19. Для сравнения - четыре предыдущие недели регистрировалось не более 15 случаев за неделю.

Если предыдущие "семь новых случаев" были связаны в том числе с зарубежными поездками, то "новые семь" - все местные.

Некоторые из местных случаев были связаны со вспышкой, которая ранее была идентифицирована. Но в целом эпидемиологическое расследование продолжается. Не все новые случаи можно отследить.

Службы поблагодарили СМИ, которые сообщили о конкретных ресторанах (27 июня - ресторан Aqua Luna и 28 июня - ресторан Riviera) - после этого люди более активно проверялись. Таким образом сегодня, 8 июля, обнаружили еще двух пациентов с Covid-19.

Службы призывают всех даже при минимальных подозрениях делать тесты на Covid-19 - в Латвии проводится БЕСПЛАТНОЕ тестирование даже для тех, у кого нет симптомов.

Чиновники еще раз напомнили базовые вещи: необходимо регулярно мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцирование и следить за состоянием здоровья.

При температуре, кашле - не следует выходить из дома, а следует записаться на тестирование, которое проводится бесплатно.

Также важно установить приложение "Apturi Covid". Сейчас самый подходящий момент для этого. Касательно путешествий - власти призывают оценить еще раз необходимость выезжать за пределы Латвии.

Касательно возможных ограничений с будущей недели - ранее были "амбициозные планы" на август смягчать ограничения на массовые мероприятия - возможно, их придется пересмотреть, прозвучало на пресс-конференции. Как известно, поправки, утвержденные правительством в июне, предусматривали, что с августа на мероприятиях под открытым небом смогут собираться до 3000 человек, а в помещениях до 1000.

Как известно, поправки, утвержденные правительством в июне, предусматривали, что с августа на мероприятиях под открытым небом смогут собираться до 3000 человек, а в помещениях до 1000. Власти просят следить за информацией SPKC, который делит страны на красные, желтые и зеленые, и после поездок в красные и желтые страны нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Если кто-то располагает информацией о том, что приехавший из этих стран не соблюдает самоизоляцию, об этом следует сообщить Госполиции.

​Напомним, ранее сообщалось - если специалисты не отследят все источники новых заражений Covid-19 на этой неделе, на следующей неделе, вероятно, придется вернуться к более строгим ограничениям, заявили в SPKC.

Как известно, в Латвии второй день подряд регистрируется семь новых случаев Covid-19.

Два новых случая могут быть связаны со вспышкой в кругу знакомых, которые вместе посещали публичные заведения, в том числе 27 июня ресторан Aqua Luna и 28 июня ресторан Riviera.

Комментарий министра

Если количество зараженных Covid-19 будет расти, правительство вновь усилит ограничительные меры, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Она добавила, что эпидемиологи принимают необходимые меры в связи с выявленными на этой неделе случаями, в том числе устанавливают контактных лиц.

"Уже при смягчении ограничений я говорила, что они могут быть усилены, если вырастет число инфицированных", - сказала министр.

Она добавила, что Минздрав и эпидемиологи постоянно анализируют ситуацию, чтобы определить тенденции. Винькеле призвала людей делать оплачиваемые государством тесты на Covid-19, а также скачать на телефоны приложение "Останови Covid".

Что еще известно?

Отметим, что ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что распространение Covid-19 продолжается, и людям следует задумываться о необходимости посещать мероприятия и встречаться с приезжими из-за границы. По его словам, основным фактором риска заболеваемости является "импорт" вируса из-за границы.

Рискованны и совместные развлечения, вечеринки и посещение баров, что в Латвии "идет полным ходом".

По словам инфекциониста, люди не понимают совсем простых вещей - что предписание соблюдать дистанцию 2 метра исключает поцелуи и рукопожатия при встрече.