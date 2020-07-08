Сливал топливо: благодаря бдительным соседям, в Пурвциемсе поймали вора

На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские Управления Рижского региона Госполиции, которые неподалеку встретили предполагаемого мужчину.

У него были канистры с примерно 200 литрами топлива, а также оборудование для откачки топлива. Оно было конфисковано.

По подозрению в краже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения уже был осужден за имущественные преступления.

Полиция связалась с пострадавшим, им оказалось юридическое лицо.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного закона - за кражу в небольшом объеме. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года или временное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.