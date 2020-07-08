"Самозванец": президент ответил, будет ли судиться с автором скандальной книги о нем

"Я благодарен всем критикам, клеветникам и тем, кто хочет сбить меня с тех целей, которые я для себя поставил как президент и как личность.

Это для меня дополнительный стимул, считать, что мой путь и направление - правильные. Правильное направление на современное и правовое государство. Сопротивляться тем, кто хотел бы это затормозить", - высказался Левитс.

В беседе президент подчеркнул, что Латвия - демократическая страна и у каждого, кто здесь проживает, есть возможность высказать свое мнение, и это большой плюс, который он уважает.

На вопрос, ожидается ли какое-либо судебное разбирательство, Левитс был лаконичен.

"Тогда я должен вникнуть в то, что говорится в книге, но, насколько я знаю, включенные в нее оценки и соус в том, что никто не воспринимает эту книгу всерьез", - убежден Левитс.

Левитс также обратил внимание на тот факт, что он обладает наивысшим уровнем доступа к государственной тайне, какой только может быть, и для того, чтобы его получить, ему пришлось пройти очень высокие критерии отбора, что не каждому под силу.

"У меня есть этот доступ, и это в значительной степени ответ на фактологические вопросы", - отметил Левитс.

В этом контексте президент призвал всех изучать свой род, что он и сам сделает, когда закончится его президентство, поскольку это позволяет лучше понять историю, непосредственное окружение и свою идентичность. При этом важно не попасть в ловушки советской пропаганды, оценивая события того времени и документы, созданные в другой системе.

В заключении президент поблагодарил всех тех, кто поддержал его: "Я благодарен своим родителям, которые многим пожертвовали ради меня в очень сложных обстоятельствах. Я благодарен своим друзьям и единомышленникам, с которыми многое удалось сделать как за рубежом, так и в Латвии".

Контекст: Скандальный публицист Лато Лапса и Кристине Бормане в своей новой книге Viltvārdis обещают разоблачить президента Латвии Эгила Левитса.

"Руководитель нашей страны - самозванец. Человек, выдающий себя за другого. Человек, которые сознательно врет обществу, цинично и бесстыдно. Он врет о своем гражданстве. Он врет о своих родителях. Он врет о родителях родителей. Почему Эгил Левитс врет? Как такому патологическому вруну дали доступ к гостайне? Что он с этим делает? Ответы на эти вопросу могут потрясти страну", - такими словами начинается книга.

По словам авторов, в основе книги "объемный архив документов", который расскажет читателям о том, как нынешний президент Латвии "выдумал" себе идеологически правильного отца и его родителей, а также, как годами врал о них, о своем детстве и молодости, о гражданстве итд.

Напомним, Лато Лапса выпустил уже несколько книг о политиках, в том числе о Айваре Лембергсе и Андрисе Шкеле.