У участника конгресса ЛФФ обнаружили Covid-19. Призывают всех сдать тесты
У одного из посетителей конгресса Латвийской футбольной федерации (ЛФФ), прошедшего в пятницу, 3 июля, в понедельник, 6 июля, был выявлен Covid-19. В целях безопасности Федерация призвала всех сотрудников, участников, а также организаторов конгресса тщательно следить за своим самочувствием и сдать тесты на Covid-19.
Согласно информации ЛФФ, у человека, о котором идет речь, не было каких-либо симптомов в день конгресса, они появились спустя несколько дней.
Однако, несмотря на это, ЛФФ приняла решение по возможности продолжить работу в удалённом режиме, а также оповестить всех посетителей конгресса о возможном риске.
Предварительные рекомендации SPKC свидетельствуют о низком риске заболеваемости для участников конгресса.
После того, как ЛФФ выступила с заявлением, претендовавший на должность члена правления Гунтар Индриксонс в социальной сети Facebook сообщил о своём позитивном тесте на Covid-19.
"Весь период Covid я избегал лишних контактов, в процессе избрания правления ЛФФ также избегал лишних встреч", - написал Индриксонс, которой понятия не имеет, как и где мог заразиться.
Он сообщил о заболевании публично, так как считает своим долгом предупредить всех, с кем взаимодействовал, о существующем риске. Индриксонс добавил, что использует приложение "Останови Covid" - те, у кого оно также установлено и кто был опасно близок к нему, должны теперь получить автоматическое оповещение.
Известно, что конгресс ЛФФ 3 июля в Олимпийском центре Elektrum посетили 129 членов из 136.
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