У участника конгресса ЛФФ обнаружили Covid-19. Призывают всех сдать тесты

Согласно информации ЛФФ, у человека, о котором идет речь, не было каких-либо симптомов в день конгресса, они появились спустя несколько дней.

Однако, несмотря на это, ЛФФ приняла решение по возможности продолжить работу в удалённом режиме, а также оповестить всех посетителей конгресса о возможном риске.

Предварительные рекомендации SPKC свидетельствуют о низком риске заболеваемости для участников конгресса.

После того, как ЛФФ выступила с заявлением, претендовавший на должность члена правления Гунтар Индриксонс в социальной сети Facebook сообщил о своём позитивном тесте на Covid-19.

"Весь период Covid я избегал лишних контактов, в процессе избрания правления ЛФФ также избегал лишних встреч", - написал Индриксонс, которой понятия не имеет, как и где мог заразиться.

Он сообщил о заболевании публично, так как считает своим долгом предупредить всех, с кем взаимодействовал, о существующем риске. Индриксонс добавил, что использует приложение "Останови Covid" - те, у кого оно также установлено и кто был опасно близок к нему, должны теперь получить автоматическое оповещение.

Известно, что конгресс ЛФФ 3 июля в Олимпийском центре Elektrum посетили 129 членов из 136.