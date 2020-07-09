В Латвии за сутки выявлено 13 новых случаев Covid-19

Согласно информации SPKC, двое заболевших приехали из-за границы - из России и Испании, у пятерых был контакт с заболевшим, у двоих был контакт с иностранцем (частная вечеринка), касательно еще четырех пациентов ведется эпидемиологическое расследование.

В целом с начала пандемии проведено 163 769 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1154 человек, 30 человек умерли. Выздоровели к сегодняшнему дню 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента с новым коронавирусом, у трех - заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выписались 182 пациента.

Как сообщалось, из-за вспышки Covid-19 SPKC призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня. Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня - в ресторане Rivier. В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.