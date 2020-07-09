"Растить огурчик в городском саду на Маскачке? Почему нет..." Но местные так не думают

В среду, 8 июля, идеи архитекторов были представлены на суд жителям Латгальского предместья. Днем ранее, 7 июля, общественное обсуждение прошло среди жителей Саркандаугавы и Золитуде. Зачастую местные "возвращали архитекторов на землю".

Например, в будущем парке в Золитуде среди двенадцатиэтажек планируются романтичные навесы, детская площадка, уголок для отдыха сеньоров с тренажерами и дорожкой для прогулок.

В свою очередь в запущенном парке Озолайнес в Саркандаугаве ходят обустроить новую дорожку и систему освещения, а также баскетбольное поле. А на Маскачке - и вовсе урбанистический сад с грядками.

"Такое место, куда жители могли бы прийти и разбить свой садик, вырастить лечебное растение, мяту, может, огурчик. Да, на Маскачке, почему нет?"

- говорит ландшафтный архитектор мастерской ALPS Илзе Рукшане.

Отметим, что идеи для благоустройства микрорайонов - это не выдумка самоуправления, а инициатива жителей.

Например, во внутреннем дворе на улице Ломоносова, 12 следующим летом хотят благоустроить зоны отдыха по типу террасы, места для солнечных ван и пикника. Есть убеждение, что сажать в урбанистическом саду будут сами местные жители, и место не будет разрушено.

В думе говорят о том, что в Латгальском предместье живет все больше прогрессивных людей, однако пока на презентацию идей пришли только скептики.

Им планы для Латгальского предместья кажутся чрезмерно наивными - есть обоснованные переживания, что это будет не красивое место для порядочных жителей, а место для сбора алкоголиков.

Благоустройство внутренних дворов трех микрорайонов обойдется Рижской думе в 600 000 евро.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas