Фото и видео ⟩ Оцените будущее сверхсовременное здание круизного терминала в Таллинне

Безусловно, круизный терминал, строительство которого ведется с учетом требований по защите окружающей среды, станет новым и привлекательным архитектурным сооружением - своего рода таллиннскими морскими воротами.

Так будет выглядеть новый круизный терминал Таллиннского порта. ФОТО: Tallinna Sadam

"В морском деле, как и в других сферах жизни и экономики, приоритетом являются устойчивость и стабильность, и при строительстве нового терминала мы следовали этому принципу, - сказал председатель правления Таллиннского порта Вальдо Калм. - Когда круизная индустрия восстановится, мы будем приветствовать наших гостей в современном здании, которое обогревается морским отоплением, а его энергетические потребности частично покрываются солнечными батареями, то есть возобновляемой энергией. Вероятно, это станет одним из наших конкурентных преимуществ".

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что новый круизный терминал - это не только новые и привлекательные с точки зрения архитектуры морские ворота города, но и общественное пространство, которым смогут пользоваться и гости столицы, и таллиннцы.

Так будет выглядеть новый круизный терминал Таллиннского порта. ФОТО: Tallinna Sadam

"В последние годы Таллинн в сотрудничестве с партнерами инициировал и реализовал несколько проектов, открывшие город морю. Появление нового круизного терминала также отвечает этой цели – на крыше здания терминала будет проложен открытый для всех променад, а сам терминал можно использовать для концертов или других мероприятий вне сезона круиза, - сказал мэр Таллина. - Новое и экологически чистое сооружение, строительство которого будет завершено следующим летом, безусловно, поддержит стремление Таллинна стать европейской зеленой столицей в 2022 году".

По словам Маргуса Пыйма, члена правления YIT Eesti - строителя нового круизного терминала, строительство идет в соответствии с графиком, и здание достигло запланированной высоты. "Уже сегодня уже можно оценить объем нового здания терминала. Более законченный вид здание приобретет предстоящей осенью и зимой", - сказал Маргус Пыйм.

Таллиннский порт подписал с YIT Eesti AS договор о строительстве круизного терминала в январе этого года. Стоимость договора составляет 13,7 млн ​​евро. Работы должны быть завершены в июле 2021 года.

Круизный терминал Старого порта спроектирован Salto Arhitektid в сотрудничестве со Studio Tallinn. Инженерные части разработаны Sweco Projekt AS, а электрические системы - Rausi OÜ.

Технический дизайн терминала основан на предварительно проведенном исследовании, в котором выяснилось, какие энергоэффективные и экологически устойчивые решения подходят для строительства здания в северном климате, что позволило бы использовать здание за пределами круизного сезона. Исследование было проведено в рамках проекта Green Cruise Port, который профинансирован программой Interreg Baltic Sea Европейского Союза.

Видео: Сверхсовременное здание круизного терминала в Таллинне