Фото ⟩ Паулина Андреева предстала в образе последней девушки Виктора Цоя

Напомним, эта картина будет сильно отличаться от всех известных фильмов, посвященных Цою. В ней не будет исполнителя главной роли, Цоя в фильме заменят благодаря документальным вставкам. Повествование будет вестись вокруг водителя "Икаруса", при столкновении с которым и погиб рок-музыкант.