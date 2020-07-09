Чт, 9.07.2020
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Фото ⟩ Паулина Андреева предстала в образе последней девушки Виктора Цоя

Паулина Андреева

ФОТО: instagram/_paulina_andreeva_

31-летняя российская актриса Паулина Андреева разместила на своей Instagram-странице необычное фото. Супруга режиссера Федора Бондарчука  удивила подписчиков довольно необычным внешним видом.

Артистку на снимке практически невозможно узнать. 

"Фильм "Цой". А. Учитель. Скоро!" - подписала она фото.  

Паулина решила показать подписчикам свой новый образ в преддверии выхода фильма Алексея Учителя  "Цой". Оказывается, актриса сыграет последнюю возлюбленную легендарного солиста группы "Кино" - журналистку Наталью Разлогову.

Напомним, эта картина будет сильно отличаться от всех известных фильмов, посвященных Цою. В ней не будет исполнителя главной роли, Цоя в фильме заменят благодаря документальным вставкам. Повествование будет вестись вокруг водителя "Икаруса", при столкновении с которым и погиб рок-музыкант.

Ранее сообщалось, что в Москве начались съемки сериала "Псих" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой

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