Фото ⟩ Паулина Андреева предстала в образе последней девушки Виктора Цоя

31-летняя российская актриса Паулина Андреева разместила на своей Instagram-странице необычное фото. Супруга режиссера Федора Бондарчука удивила подписчиков довольно необычным внешним видом.
Артистку на снимке практически невозможно узнать.
"Фильм "Цой". А. Учитель. Скоро!" - подписала она фото.
Паулина решила показать подписчикам свой новый образ в преддверии выхода фильма Алексея Учителя "Цой". Оказывается, актриса сыграет последнюю возлюбленную легендарного солиста группы "Кино" - журналистку Наталью Разлогову.
Напомним, эта картина будет сильно отличаться от всех известных фильмов, посвященных Цою. В ней не будет исполнителя главной роли, Цоя в фильме заменят благодаря документальным вставкам. Повествование будет вестись вокруг водителя "Икаруса", при столкновении с которым и погиб рок-музыкант.
Ранее сообщалось, что в Москве начались съемки сериала "Псих" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой.
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