ФОТО: Пресс-фото

Для каждого владельца здания важно, чтобы покрытие крыши было красивым, функциональным, надежным и долговечным. Одним из наиболее широко используемых кровельных материалов в мире является битумная черепица. Независимо от стиля здания этот кровельный материал прекрасно подходит для всех видов частных домов и индустриальных объектов.

В Латвии владельцы домов также охотно выбирают для своих зданий кровельные покрытия из битумной черепицы и при строительстве новых зданий, и используя ее как кровельный материал при реконструкции. Свою популярность битумная черепица заслужила, так как она визуально привлекательная и легко укладывается на крыши любой сложности и формы – круглые, плоские, с крутым скатом. Существенный решающий фактор при выборе черепицы – при укладке этого кровельного материала на крыши сложных плоскостей не образуются обрезки материалов. Во время эксплуатации это кровельное покрытие бесшумное. Также на него не влияют такие внешние факторы, как ржавчина и естественная осадка здания.

IKO – ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ!

IKO является ведущим брендом среди кровельных покрытий из битумной черепицы высокого качества. В 1951 году небольшое канадское предприятие IKO начало свою деятельность. В наши дни IKO стало одним из наиболее респектабельных международных предприятий во всей индустрии кровельных материалов, которому принадлежит 37 производственных предприятий по всему миру. Семейному предприятию 4-х поколений уже почти 70 лет удается сохранять свою главнуюю цель – ПРОИЗВОДИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! В Латвии битумная черепица IKO мирового класса доступна с 1996 года. На протяжении почти 30 лет опыт на латвийском рынке является важным показателем качества кровельного покрытия. Доступную в Латвии битумную черепицу IKO производят в Словакии с использованием канадских технологий.

ФОТО: Пресс-фото

КАЧЕСТВО КАНАДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Бренд заработал свою репутацию благодаря широкому и качественному ассортименту продукции. IKO – единственный производитель кровельной черепицы в Европе, который обеспечивает свое предприятие всеми необходимыми для производства сырьевыми материалами, производя их на различных заводах в рамках своего концерна по всему миру. Предприятие уверено в том, что только отслеживая производственный процесс на всех его этапах, можно обеспечить наивысшее качество. Качество битумной черепицы IKO регулярно проверяется и удостоверяется как IKO, так и независимыми европейскими лабораториями. Почти 70-летний заводской опыт показывает, что IKO создана битумная черепица, которая явяляется мировым стандартом, с которым сравнивается остальная битумная черепица. Больше информации: www.iko.be

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ!

IKO предлагает выбрать наиболее подходящее кровельное покрытие из битумной черепицы для уникальности архитектурного стиля каждого здания, так как доступно широкое разнообразие форм. Труднейшей задачей для хозяина здания может стать выбор наиболее подходящего цвета. Самые популярные в Латвии виды битумной черепицы IKO:

Cambridge Xtreme – первая в мире САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ламинированная двухслойная черепица. Ее форма обеспечивает ее быструю и эффективную укладку, а также уменьшаются обрезки материала. Ее особенно широкая зона для крепления гвоздями также обеспечивает наиболее точную укладку черепицы на крышу. Гарантия 30 лет.

Armourshield – технологически улучшенная САМОКЛЕЮЩАЯСЯ битумная черепица, визуальная форма которой напоминает пчелиные соты. Гарантия 20 лет.

Superglass 3TAB – классическая прямоугольная форма битумной черепицы. Это самый старый вид, который производит IKO, и для него доступен самый широкий выбор цвета. Гарантия 15 лет.

Все кровельные покрытия из битумной черепицы IKO можно дополнить металлическими деталями, вентиляционными аксессуарами, сточными системами и т.д.

ФОТО: Пресс-фото

ПОДХОДЯЩЕЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ!

Битумную черепицу, произведенную с учетом канадских технологий, особенно часто запрашивают те жители Латвии, которые на свои здания много лет назад поставили битумную черепицу низкого качества. Если конструкция крыши хорошо сохранилась, покрытие крыши можно и даже рекомендуется реставрировать. Это экономически более выгодно, быстрее и удобнее, чем выбрать кровельное покрытие совсем другого вида. Чтобы обеспечить долговечность крыши из битумной черепицы, важно соблюдать условия хорошей практики, чтобы во время монтажа не были допущены ошибки.

Очень часто не применяется подложка. При ее использовании обеспечивается гидроизоляция конструкции крыши, и ОСБ плиты защищены от набухания.

Битумную черепицу обязательно нужно закреплять гвоздями, предназначенными для черепицы. Очень часто черепица соединена скобами или - еще хуже - только приклеена. Также важно закреплять гвозди точно – в указанном производителем месте на линии крепления гвоздей.

Наиболее часто встречающаяся ошибка – недостаточная или вообще отсутствующая вентиляция может очень существенно сократить срок службы крыши из битумной черепицы. Вся конструкция крыши должна быть вентилируемой от карниза до конька с использованием вентиляционной борозды – чтобы воздух циркулировал по всей крыше, чтобы на ней не накапливалась влажность и конструкция не нагревалась.

Качественная битумная черепица от IKO – правильно уложенная, служит долго!

ПЛАТИНОВАЯ ГАРАНТИЯ!

Крыша не покупается каждый день. Поэтому независимо от того, выполняете ли Вы монтаж крыши самостоятельно или доверите эту работу профессионалам, главное – соблюдать стандарты монтажа, годами проверенные и рекомендованные производителями! При точном соблюдении инструкции по монтажу к крышам IKO применяется ПЛАТИНОВАЯ гарантия. Она 5 лет обеспечивает 100 % защиту клиента, покрывая затраты на кровельное покрытие, транспортные и даже трудовые затраты.

ДОСТУПНА ВО ВСЕЙ ЛАТВИИ!

Битумную черепицу IKO можно приобрести на оптовой базе кровельных покрытий VINTEKO, а также в лучших торговых местах строительных материалов по всей Латвии. Чтобы произвести расчеты затрат на крышу, отправьте в электронном виде проект крыши или размеры крыши – профессиональные и опытные консультанты VINTEKO произведут расчеты крыши, предложат лучшее решение, а также обеспечат поставку по всей Латвии! Если ставишь крышу, делай это продуманно – чтобы она служила всю жизнь! Если КРЫША – то VINTEKO!