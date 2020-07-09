Чт, 9.07.2020
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Даневича в свой день рождения нежно обратилась к Кайминьшу

ФОТО: instagram/darta_danevica

8 июля актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича отметила свой день рождения. Как можно понять из ее записи в Instagram, она провела праздник вместе с депутатом Сейма Артусом Кайминьшем.

"Мой новый год.

Это очень особенный день рождения. С самой первой его минуты и до настоящего момента. Спасибо, Артус, ты - мое ощущение праздника. И пусть желания сбудутся ",

- написала именинница под совместным кадром.

Это вторая опубликованная в соцсетях фотография Даневичи с Кайминьшем. Ранее политик поделился милым совместным фото, подтвердив, что они вместе отпраздновали Лиго.

Напомним, разговоры о том, что Даневича начала отношения с Кайминьшем, появились после того, как стало известно о ее расставании с актером Никлавсом Курпниексом.

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