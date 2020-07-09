Опрос: половина жителей Латвии готова посещать мероприятия уже сейчас

Опрос свидетельствует, что в первом полугодии до объявления чрезвычайного положения 57% участников опроса посетили 1-3 концерта, 23% - 4-6 концертов. 32% тратили на билеты на один концерт 21-30 евро, 27% - 11-20 евро. Не бывали ни на одном концерте в этот период 7% опрошенных.

28% заявили, что уже готовы посещать концерты так же часто, как до объявления чрезвычайной ситуации, 20% готовы делать это летом, а 12% опрошенных - только осенью.

16% заявили, что так же часто будут ходить на концерты только после отмены всех ограничений.

"К сожалению, я думаю, что все зависит от снижения заболеваемости Covid-19 у нас, в Европе и в мире. Мы, организаторы мероприятий, мало что можем тут сделать", - заявил руководитель L Tips Agency Гинт Путниньш.

Уменьшились и суммы, которые латвийцы готовы тратить на билеты.

Самая популярная ценовая категория, которую назвали опрошенные, - 11-20 евро за билет, и это связано с уменьшением доходов людей.

По словам Путниньша, этот год придется "списать", и общество, скорее всего, только в начале следующего года будет готово посещать мероприятия так же часто, как и до Covid-19, но прогнозировать на 100% нельзя, так как ситуация меняется очень быстро.