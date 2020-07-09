Covid-19: в Эстонии - восемь новых случаев, в Литве - три

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.

За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 481 первичный тест на Covid-19, добавились восемь позитивных результатов, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

Столько же заболевших было выявлено в Эстонии и к утру среды.

В одном случае заражение произошло на рабочем месте, еще в одном случае инфекцию выявили перед проведением плановой операции. В одном случае заражение произошло внутри семьи. Еще в одном случае вирусоноситель приехал из-за границы, а в двух случаях источник инфицирования не определен.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась троим пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на четверг выздоровели 1889 человека.

Эстония смягчает ограничения на проведение публичных мероприятий

С 15 июля Эстонское государство смягчит требования к проведению публичных мероприятий, отменяя ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

Если сейчас в публичных мероприятиях, проводимых во внутренних помещениях могут участвовать до 500 человек, то с середины июля эта граница расширяется до 1500 человек.

В свою очередь на мероприятия на открытом воздухе, в которых сейчас могут участвовать до 1000 человек, с 15 июля будет разрешено собирать до 2000 человек.

"В то же время и впредь необходимо будет соблюдать условие 50%-ного заполнения и требование рассеивания. При этом последнее требование касается не только тех, кто участвует непосредственно в мероприятии, но и людей у входов и выходов, а также в туалетах", - напомнил на пресс-конференции в четверг правительства премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Правительство отмечает, что устроители публичных мероприятий каждый раз будут должны консультироваться с департаментом здоровья.

"Мы должны считаться с тем, что вирус никуда не делся", - сказал Юри Ратас, подчеркнув важность сохранения успеха, достигнутого Эстонией в предотвращении масштабной эпидемии в стране во время первой волны пандемии.