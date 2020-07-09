Контролеры задержали агрессивного безбилетника. Очевидец в шоке - почему применяли силу?

Видео: Задержание безбилетника на улице Дунтес

На видео - три члена службы контроля, два мужчины и женщина. Мужчины заломили руки безбилетника за спину и прижали его к земле. Очевидец, снимавшая происходящее на камеру, поинтересовалась, законны ли действия службы, но женщина-контролер призвала ее не делать выводы, не зная, что произошло до этого.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича сообщила RUS TVNET подробности происходящего на видео:

"Сотрудники службы контроля 8 июля проверяли наличие билетов в автобусе 11-го маршрута. Был выявлен пассажир без билета, штраф оплачивать он отказался. Контроллеры вышли из транспорта вместе с безбилетником. После того, как пассажир вышел из автобуса, он физически напал на контролера, несколько раз ударив кулаком по лицу и ногой в область груди.

В целях самообороны контролеры прижали пассажира к земле, вызвали полицию и неотложную медицинскую помощь. На данный момент ведется сбор доказательств, в том числе записи видеокамер, которые будут переданы Рижской муниципальной полиции".

Рижская муниципальная полиция со свой стороны добавила, что вызов от контролеров на улицу Дунтес был получен в 16:00. Прибыв на место ЧП, стражи порядка обнаружили мужчину, которого сотрудники службы контроля Rīgas satiksme прижимали к земле. Выяснилось, что высаженный безбилетник напал на контролеров.

Всех причастных к ЧП доставили в участок, от двух контролеров, на которых напал мужчина, были приняты заявления. На данный момент начаты два административных процесса за нанесение незначительных телесных повреждений, оба контролера направлены на экспертизу. У Rīgas satiksme запросят записи с видеокамер.