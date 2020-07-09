ВИДЕО ⟩ В Ярославле сломали памятник погибшему хоккеисту "Локомотива"

В интервью ТАСС отец погибшего хоккеиста Леонид Ткаченко высказал мнение, что памятник его сыну был повреждён умышленно.

Позднее выяснилось, что на камеры наблюдения попала женщина, которая несколько часов находилась на кладбище в ночь на 5 июля.

На видео можно увидеть, как женщина несколько раз обходила памятники, что-то уронила, размахивала руками и крестилась. С кладбища женщина вынесла кипу бумаг в чёрной рамке. В данный момент полиция разыскивает необычную посетительницу кладбища.

Иван Ткаченко - игрок "Локомотива", разбившийся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Самолёт, вылетевший на игру в Минск, разбился на взлёте. Выжил только бортинженер Александр Сизов. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб.

Ткаченко был 31 год. У него остались две дочери Александра и Варвара, а также сын Николай, родившийся спустя четыре месяца после гибели отца. На его счету было 320 игр в КХЛ, в которых он набрал 94 (43+51) очка.