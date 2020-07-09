Рост заболеваемости Covid-19: позиция властей и мнение эксперта

"Напоминаю, что государство оплачивает тесты на Covid-19, и призываю людей активно использовать эту возможность", - сказала министр, напомнив и о мобильном приложении "Останови Covid".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что с учетом роста заболеваемости и после получения информации от министра здравоохранения правительство примет решение о дальнейших действиях.

"Мы готовы реагировать быстро и остановить более широкое распространение болезни", - сказал Кариньш.

Он призвал людей быть бдительными и ответственными, соблюдая рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний.

Эксперт: если нельзя найти источник заражения, есть основания думать об ужесточении ограничений

Ситуация, когда Covid-19 циркулирует среди жителей и нельзя установить источник заражения, опасна, и в таком случае стоит думать об усилении ограничений, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

Необходимость вернуть ограничения зависит от динамики заболеваемости и путей заражения. Если их можно установить, то ситуация лучше, добавил он.

По словам Бригиса, необходимость усиления ограничений зависит не столько от цифр, сколько от возможности отследить каждый случай.

Наблюдающаяся сейчас тенденция заболеваемости в Латвии неблагоприятна, добавил он.

Отвечая на вопрос, нужны ли более строгие ограничения на собрания и поездки, Бригис сослался на мнение пограничников о том, что ограничения на поездки очень сложны с организационной, технической и юридической точки зрения.

Как сообщалось, если количество зараженных Covid-19 будет расти, правительство вновь усилит ограничительные меры, заявила вчера министр здравоохранения Илзе Винькеле. Во вторник и среду в Латвии было выявлено по семь новых случаев Covid-19, в четверг -13. Таким образом за последние трое суток в Латвии выявлено 27 новых случаев Covid-19.