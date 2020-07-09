Без вести пропал мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун

Дочь мэра Сеула Пак Вон Суна сообщила об исчезновении отца. Полиция уже начала поиски, сообщает Reuters.
Полиция ведет поисковую операцию в районе на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Пак Вон Суна. Телефон отключен.
Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. В прошлом году он был переизбран на второй срок.
Как отмечает "Медуза", нынешний мэр Сеула считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.
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