Мария Сотскова - конкуренция с Загитовой, помощь психологов и конец карьеры в 20 лет

"Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это - не так, и всё когда-то заканчивается", - написала Мария в Instagram.

По словам фигуристки, после ряда неудач у неё осталось желание бороться, но пропали возможности. В качестве одной из причин такого решения фигуристка назвала проблемы со здоровьем.

Мария вышла на лёд, когда ей было чуть больше трёх лет. Девочка в начале не была в восторге от этого вида спорта, но упорство мамы принесло плоды, а когда на занятиях начали разучивать прыжки - Машу невозможно было забрать с катка.

Первые результаты пришли уже в девять лет, а спустя три года Мария вернулась с юниорского чемпионата с двумя серебряными медалями. Наивысшим результатом в карьере Сотсковой была серебряная медаль в финале серии Гран-при в 2017 году, где она уступила только свой соотечественнице Алине Загитовой.

По правде говоря, именно в тени Загитовой и Медведевой и прошла вся карьера Марии. Олимпийские игры 2018 года дались фигуристке очень сложно, по итогу девушка оказалась на восьмом месте.

После Олимпиады карьера Марии пошла на спад. В сезоне-2018/2019 Сотскова становилась седьмой и девятой на этапах Гран-при, а на чемпионате России фигуристка заняла 16-е место.

В своём прощальном посте в Instagram фигуристка поблагодарила своих тренеров и родителей, а также рассказала, что обращалась за помощью к психологам.

"После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению".

Чем Мария займётся после завершения карьеры неизвестно, но хочется верить, что она сможет реализовать себя ещё в чём-то. Одна хорошая новость от Сотсковой уже поступила - фигуристка выходит замуж.

"Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!", - написала тренер фигуристки.