ФОТО: Пресс-фото

Сохранить помещенные продукты питания как можно дольше – это основная функция холодильника. Однако технологии идут вперед, и производители работают не только над тем, чтобы сэкономить электроэнергию, разрабатывая всё более новые и эффективные решения, но и над тем, чтобы усовершенствовать длительность сохранности продуктов и микроклимат в камерах холодильника.

Один из известнейших в мире, а также один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники BEKO значительно улучшил свои устройства, предложив домашним хозяйствам оборудованные активным ионизатором и современной технологией «NeoFrost» холодильники. Они позволяют сохранять продовольствие намного дольше, а фрукты и овощи сохранять свежими вплоть до 30 дней.

ФОТО: Пресс-фото

Особенная циркуляция воздуха

Первая большая проблема стандартных холодильников, не позволяющая продуктам храниться дольше, это сравнительно низкий уровень влажности. Его создает единый воздушный поток, циркулирующий по всему устройству. Он высушивает воздух, способствуя скорейшей порче продуктов. В свою очередь, новая технология «NeoFrost», встроенная во все холодильники новейшего поколения BEKO, разделяет циркуляцию воздуха в отделениях холодильника и морозилки, таким образом решая данную проблему на корню.

Более того, эта новая технология обеспечивает едва ли не в два раза больший уровень влажности. А с бактериями, вирусами и другими факторами, становящимися причиной неприятного запаха в холодильнике, в устройствах BEKO борется активный ионизатор. При помощи специального фильтра очищается циркулирующий в холодильнике воздух, позволяя не только дольше хранить свежие продукты, но и уже приготовленную пищу.

Вторая большая проблема, с которой сталкиваются пользователи холодильников, это запахи разных продуктов, которые смешиваясь могут произвести неприятный аромат. Причина его чаще всего – это единый воздушный поток, смешивающий запахи продуктов, которые находятся в разных камерах холодильника. Разделенные воздушные потоки в новых холодильниках BEKO автоматически исключают эту проблему.

Преимуществом технологии «NeoFrost» является и то, что, помимо всего вышесказанного, она предотвращает образование льда на продуктах и внутри устройства. Так что техника производства BEKO не нуждается в разморозке, необходимой для многих других холодильников.

ФОТО: Пресс-фото

Разнообразие температур

Одним из оригинальнейших дополнений в линейке холодильников BEKO новейшего поколения является специально предусмотренная для овощей и фруктов камера с воздухообменом, в которой применена технология «EverFresh+». Она обеспечивает оптимальный уровень влажности, одновременно не создавая конденсата, так как даже в момент открывания дверей температура в камере остается неизменной.

Использованная технология позволяет сохранить фрукты и овощи свежими вплоть до 30 дней, ведь встроенный в эту камеру синий свет «Active Fresh» обеспечивает процесс фотосинтеза в растениях. Посему, даже при хранении в холодильнике овощи и фрукты могут дозреть, одновременно сохранив свою питательную ценность.

Встроенная в холодильники BEKO «нулевая камера» для продуктов достойна отдельного упоминания, потому что в ней поддерживается температура в ноль градусов по Цельсию. Она специально предусмотрена для хранения таких продуктов, как, например, сыр, колбаса, свежее мясо и рыба. К этой камере отдельно подводится холодный воздух, который обеспечивает не только лучшее сохранение продуктов, но и предотвращает причины появления их неприятных запахов.

А пользователей, чей образ жизни или обстоятельства заставляют хранить большое количество продуктов, определенно порадуют четырехдверные холодильники BEKO. Они обладают дополнительным объемом в 77 литров с многими камерами, каждая из которых идеально подходит для хранения определенных помещенных в нее продуктов.

В таком холодильнике поддерживается температура от +2°C до +8°C, в морозилке – температура от -24°C до -18°C, в мелкой морозильной камере – от -6°C до -2°C. Для охлаждения вин обеспечиваются +10°C, а для сыров, свежего мяса и рыбы - 0°C. В свою очередь, овощи и фрукты помогает сохранить уже упомянутая камера с технологией «EverFresh +» со встроенным синим светом «Active Fresh».

ФОТО: Пресс-фото

Улучшенные и расширенные функции

Пользователей холодильников BEKO новейшего поколения определенно обрадуют и многие практические функции, которые позволяют использовать это устройство по необходимости, подстраивая под разные режимы.

Например, функция быстрой заморозки в краткосрочном режиме при -27°C позволяет стремительно заморозить только что помещенные продукты. В то же время, функция быстрого остужения предусмотрена для того, чтобы в краткосрочном режиме при +1°C остудить помещенные продукты. А при переключении в режим «Eco» холодильник спустя 6,5 часов (при условии, что его дверцы не открываются) начинается работать эффективнее, то есть при более высокой температуре. Наконец, режим отпуска предусматривает более энергоэффективное функционирование холодильника во время длительного отсутствия пользователя. А именно, морозилка работает без изменений, в то время как в остальной части холодильника поддерживается температура около +15°C.

Благодаря специальному отсеку для кубиков льда «Twist and Serve» они всегда легко доступны. Достаточно однажды повернуть рукоятку, и кубики попадают в предусмотренный отсек. А емкость для воды с удобным наполнением предотвращает пролитие жидкости.

Стоит отметить, что у этих холодильников BEKO есть и другие преимущества, которые прямым образом не относятся к хранению продуктов, но при этом делают жизнь пользователя гораздо комфортнее. Например, холодильники BEKO работают особенно тихо. Создаваемый ими шум не превышает 40 децибелов, а модель с классом энергоэффективности «А+++» добивается отметки в 37 децибелов, что становится возможным благодаря инверторным компрессорам (бесконтактным моторам) новейшего поколения.

У холодильников типа «комби» дверцы расположены напротив и снаюжены особо продуманными петлями, позволяющими удобнее разместить агрегат среди кухонной мебели или прямо рядом со стеной.