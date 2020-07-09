Чт, 9.07.2020
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  • Житель Литвы, у которого в минувшие сутки был обнаружен Covid-19, прибыл из-за границы через Рижский аэропорт

Житель Литвы, у которого в минувшие сутки был обнаружен Covid-19, прибыл из-за границы через Рижский аэропорт

Аэропорт "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Один из трех выявленных за минувшие судки заболевших Covid-19 в Литве 2-го июля прибыл в Рижский аэропорт, а затем отправился в Литву. Об этом сообщил Национальный центр общественного здравоохранения при Минздраве Литвы (NVSC).

Как сообщила директор вильнюсского департамента NVSC Роланда Лингиене, из аэропорта этого человека через границу в Гренцтале вез член семьи. 

Инфицированный прибыл из Узбекистана. 

Спустя четыре дня у него проявились первые симптомы и он самоизолировался, хотя и Узбекистан не включен в список стран, после возвращения из которых нужно ее соблюдать.

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг. 

В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. 

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.

За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987.

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