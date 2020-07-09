"Границы открыты и приезжие не контролируются". Как в Латвии соблюдают самоизоляцию?

Лива Паварниеце в Twitter писала, что вернулась в Латвию из Великобритании и в настоящее время самоизолировалась. Из Нидерландов до Великобритании она ехала на пароме. Из Нидерландов на машине в Германию, дальше в Польшу и до Латвии. На пароме люди использовали защитные маски, также их носили люди в магазинах Германии и Польши.

"Хотя границы везде открыты и приезжие не контролируются. Все зависит от собственной сознательности", - писала Паварниеце.

В настоящее время в списке Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) есть восемь стран, по возвращению из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Госполиция получает от погранохраны списки с приезжими, которые заполнили заявление о том, что им нужно соблюдать самоизоляцию. В основном людей контролируют по телефону и напоминают о необходимости ее соблюдения.

Более точно проконтролировать и следить можно только за теми, кто прибыл через границы с Россией и Беларусью, а также за теми, кто прибыл из европейских стран на пароме, автобусе или самолете. В остальных случаях можно полагаться только на информацию, предоставленную эстонскими и литовскими пограничниками. Но и погранохрана соседей сообщит только о тех, кто пересек внешнюю границу.

"Полностью мы не можем быть уверены, что есть 100% всей информации о людях, прибывших из стран Евросоюза или какой-нибудь третьей страны. В любом случае у нас этой информации может быть столько, сколько отправляют коллеги из Литвы и Эстонии. Насколько она полна, такой информации у нас нет, но, как уже упомянул, информацию мы получаем и от соседей", - сказал в программе начальник Главного управления полиции порядка Нормундс Крапсис.

Государственная пограничная служба пояснила, что при перемещении в пределах Шенгенской зоны заверения не принимаются и информация не передается.

"Конечно, внутренние границы открыты и никаких ограничений на передвижение людей нет. В связи с этим, то, как много людей прибыли в Латвию, пересекая внутренние границы, сказать невозможно", - отметили в Государственной погранохране, отметив, что нехватка контроля не освобождает людей от ответственности и обязанности соблюдать самоизоляцию, если вышло вернуться из стран, включенных в список.

Министерство здравоохранения также призывает сообщать о нарушениях самоизоляции.

Точных данных, сколько граждан Европы не соблюдают обязательную самоизоляцию, ни у кого из официальных учреждений нет.