Петравича предложит минимальный размер пособия социального обеспечения в размере 109 евро

Как сообщалось, сегодня Конституционный суд признал размер пособия государственного социального обеспечения для безработных людей с инвалидностью и пенсионеров не соответствующим Конституции.

Суд признал пункт правил Кабинета министров от 22 декабря 2009 года о размере пособия государственного социального обеспечения для безработных людей с инвалидностью и пенсионеров не соответствующим нескольким статьям Конституции и недействительным с 1 января 2021 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Петравича сообщила агентству LETA, что еще не успела детально ознакомиться с сегодняшним решением Конституционного суда, но оно для нее не стало неожиданностью.

На данный момент размер пособия государственного социального обеспечения в общем случае составляет 64,03 евро в месяц, для лица с инвалидностью с детства - 122,69 евро в месяц, а для других лиц с инвалидностью - 80 евро в месяц.

Однако для лиц с инвалидностью I и II групп пособие немного выше, поскольку применяется коэффициент 1,3 и 1,2 соответственно. Для лица с инвалидностью I группы пособие в общем случае составляет 104 евро, а для лица с инвалидностью с детства - 159,50 евро. В свою очередь человек с инвалидностью II группы в общем случае получает 96 евро, а человек с инвалидностью II группы с детства - 147,23 евро.

Петравича подчеркнула, что будет продвигать в правительстве план по улучшению системы минимального уровня доходов, в котором, как и в прошлом году, она предложит увеличить пособие социального обеспечения и базу расчета минимальной пенсии до 109 евро. Можно дискутировать и о большей сумме, но она не должна быть ниже 109 евро, считает Петравича.

В то же время она подчеркнула, что для выхода людей на рынок труда нужна мотивация, поэтому поддержка безработного не должна быть намного больше поддержки занятого лица.