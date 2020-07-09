Видео ⟩ Полиция остановила лихача на BMW, гнавшего со скоростью почти 200 км/ч

В ночь на среду, 8 июля, сотрудники Видземского регионального управления Госполиции зафиксировали в Приекульском крае автомобиль BMW, который передвигался со скоростью 188 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.
Нарушение было зафиксировано около 03.40 в Приекульском крае на дороге Цесис - Вецпиебалга - Мадона. За рулем BMW находился мужчина 2000 года рождения.
За такую езду водителю грозит денежный штраф от 360 до 480 евро и запрет на управление транспортным средством на шесть месяцев.
Госполиция напоминает, что у безрассудства на дороге высокая цена. Превышение разрешенной скорости уменьшает шанс водителя своевременно среагировать на происходящее, таким образом угрожая безопасности не только себя, но и окружающих.
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