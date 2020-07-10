Пт, 10.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Загитова исполнила зажигательный танец, который восхитил фанатов

Алина Загитова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram видео своего танца на съёмочной площадке.

Олимпийская чемпионка станцевала под задорную музыку, сопроводив видео комментарием:

"Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие. Сплошное воображение. Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету".

В комментариях к видео подписчики Загитовой восхитились танцем фигуристки, подчеркнув её импровизацию и полный творческий полёт мысли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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