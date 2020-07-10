ВИДЕО ⟩ Загитова исполнила зажигательный танец, который восхитил фанатов

"Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие. Сплошное воображение. Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету".

18-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.