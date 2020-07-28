Загитова заработала за год больше миллиона долларов. Как?

В начале июля журнал Forbes рассказал, сколько зарабатывает олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка вошла в рейтинг 40 самых успешных звёзд России в возрасте до 40 лет. 18-летняя Загитова расположилась на 31-м месте и стала самой юной в этом рейтинге.

По данным Forbes, доход Загитовой с мая 2019 по май 2020 года составил около 1,1 миллиона долларов (974 тысячи евро). Это примерно на треть больше, чем в сезоне-2018/2019.

Издание Sport24 отмечает, что такие внушительные доходы - это большая редкость для фигурного катания. Всё дело в том, что гонорары за победы на турнирах по фигурному катанию гораздо ниже в сравнении с футболом или хоккеем.

Так, например, первое место на чемпионате мира по фигурному катанию оценивается примерно в 64 тысячи долларов (56 тысяч евро), а победа в финале Гран-при в 25 тысяч долларов (22 тысячи евро).

Призовые Загитовой за серебро и бронзу на этапах Гран-при и шестое место в финале принесли фигуристке 22 тысячи евро. Это лишь два с небольшим процента от основного дохода фигуристки, пишет Sport24. Получается, что Загитова основную часть своего дохода заработала за счёт других направлений.

Алина Загитова получает президентскую стипендию за золотую медаль Олимпиады - это около 645 евро в месяц. Кроме того, 18-летняя спортсменка получает зарплату члена сборной России, но данных о её размере нет. Известно лишь то, что эта зарплата не влияет кардинальным образом на общий заработок.

Популярная фигуристка также отметилась участием в ледовых шоу. За 22 новогодних спектакля Татьяны Навки "Спящая красавица" Загитова получила чуть больше 8 миллионов рублей (99,5 тысяч евро). Помимо этого Загитова участвовала в шоу в Доброграде, которое Forbes оценил в один миллион рублей (12,4 тысячи евро).

Основные деньги за ледовые шоу сегодня фигуристы зарабатывают в Японии, где этот вид спорта на пике популярности. Загитову обожают в этой стране, а её гонорар там начинается с 10 тысяч долларов (8,8 тысяч евро) за одно выступление. Всего в минувшем сезоне состоялось около 20 шоу с участием Загитовой, пишет Forbes.

Посчитав всё вышеперечисленное, получается около полумиллиона долларов - это примерно половина дохода Загитовой. Из чего складывается вторая половина? Ответ очень прост - реклама и сотрудничество с брендами.

У Загитовой практически идеальный имидж и кристально чистая репутация. Ну и об успехах в фигурном катании также не стоит забывать. Все эти факторы отлично влияют на интерес крупных брендов.

Примерно полтора года назад Загитова заключила контракт с Puma, а в 2018 году стала глобальным послом косметической марки Shiseido. Также у Загитовой есть контракт с японским производителем матрасов Airweave, промоакции с Aqua Minerale, "Сбербанком" и "Аэрофлотом".

По информации источника, каждый такой контракт приносит фигуристке от 100 до 200 тысыч долларов (88 - 177 тысяч евро) ежегодно. Кроме того, Загитова участвует в разовых промо-акциях других компаний.

Получается, что реклама принесла Загитовой примерно половину её дохода. Правда, не стоит забывать о том, что у фигуристки есть и другие контракты - с тренерами, федерацией, родной школой. Именно поэтому сложно ответить на вопрос - сколько из заработанных денег досталось самой Алине Загитовой.