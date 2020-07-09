Рост заболеваемости Covid-19: SPKC призывает людей принять меры предосторожности

Как сообщила агентству LETA представитель SPKC Илзе Арая, люди все еще должны соблюдать дистанцию не менее двух метров от окружающих, часто мыть руки с мылом в течение не менее 20-40 секунд, избегать посещения общественных мест и частных мероприятий, где невозможно соблюдать дистанцию.

Также эпидемиологи SPKC просят жителей оценить необходимость поездки за пределы стран Балтии в этом году и встреч с людьми, которые приехали из-за границы.

Кроме того, эпидемиологи SPKC просят жителей скачать специально разработанное приложение "Останови Covid", чтобы иметь возможность быстрее узнать о контакте с больным Covid-19 и не подвергать опасности своих близких, друзей, коллег.

SPKC напоминает, что по возвращении из страны, где двухнедельная заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. человек, необходимо в течение 14 дней находиться на самоизоляции по месту жительства. В случае появления симптомов респираторной инфекции необходимо звонить семейному врачу, который примет решение о дальнейших действиях. Информация об эпидемиологической обстановке в Латвии и других странах мира доступна на сайте SPKC.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии произведено 1715 тестов на Covid-19 и зарегистрировано 13 новых случаев заболевания.