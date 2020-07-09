Рост заболеваемости Covid-19: SPKC призывает людей принять меры предосторожности

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывают общественность соблюдать меры предосторожности.
Как сообщила агентству LETA представитель SPKC Илзе Арая, люди все еще должны соблюдать дистанцию не менее двух метров от окружающих, часто мыть руки с мылом в течение не менее 20-40 секунд, избегать посещения общественных мест и частных мероприятий, где невозможно соблюдать дистанцию.
Также эпидемиологи SPKC просят жителей оценить необходимость поездки за пределы стран Балтии в этом году и встреч с людьми, которые приехали из-за границы.
Кроме того, эпидемиологи SPKC просят жителей скачать специально разработанное приложение "Останови Covid", чтобы иметь возможность быстрее узнать о контакте с больным Covid-19 и не подвергать опасности своих близких, друзей, коллег.
SPKC напоминает, что по возвращении из страны, где двухнедельная заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. человек, необходимо в течение 14 дней находиться на самоизоляции по месту жительства. В случае появления симптомов респираторной инфекции необходимо звонить семейному врачу, который примет решение о дальнейших действиях. Информация об эпидемиологической обстановке в Латвии и других странах мира доступна на сайте SPKC.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии произведено 1715 тестов на Covid-19 и зарегистрировано 13 новых случаев заболевания.
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