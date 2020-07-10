Фото ⟩ "Такого не было никогда": Как Юрмала живет без концертов?

Без музыки, но с президентом

Рядом с концертным залом "Дзинтари" пусто. Людей мало, и они идут прямиком на пляж. Никто не заходит в рестораны и кафе, расположенные неподалеку. У ворот, которые обычно были полны людей, ожидающий начало концерта или желающих купить билеты, никого. Билетные кассе закрыты, а рекламные стенды тоскливо сообщают об отменах и переносах мероприятий.

Галерея: Концертный зал "Дзинтари"

Корреспондент RUS TVNET смог побеседовать с менеджером отеля Pegasa Pils Александром (заведение ежегодно становилось пресс-центром для работников СМИ во время фестиваля Laima Rendezvous Jurmala).

Сейчас в отель заселяются только местные и туристы из Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Почти все столики пустуют, привычного шума и суеты в ресторане нет.

"Больше финнов стало, россиян нет", - отметил он.

Александр признался, что такого сезона в этом городе не было еще никогда.

"Такого не было еще никогда... Как и что будет впереди - пока неизвестность", - объяснил он.

Заселенность в отеле, конечно, есть, но не так как в июля 2019 года. Банкетов стало меньше, но прошли некоторые праздники и выпускные. Отель старается соблюдать все предписания по созданию максимальной безопасности для клиентов. К примеру, во всех помещениях есть дезинфекторы, соблюдается дистанция в два метра.

"Какие-то гости есть, что-то делаем, не сидим на месте... Сегодня, например, заходил к нам с утра наш президент Эгилс Левитс. Не знаю, что он в Юрмале делал... Но вот такой интересный факт сегодня утром был", - рассказал нам Александр.

Он объяснил, что они не намерены сдаваться. Сейчас они строят бассейн в СПА комплексе. Они хотели открыть его к зиме, но пока еще не знают. Конечно, надеются, что второй волны заболеваний коронавирусом в Латвии не будет.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этот году Юрмала без фестиваля не останется

Но, нельзя сказать, что в Юрмале совсем ничего не состоится, все-таки заявлено, что зрителей и слушателей ждут на ежегодный "Юрмальский фестиваль".

Он проходит уже шестой год подряд. Правда, с учетом действующих ограничений на собрания в программе фестиваля произошли изменения: во время концертов между слушателями будет обеспечена дистанция 2 метра, а каждый концерт очно смогут посетить не больше 500 слушателей.

Фестиваль с признанными на международном уровне выдающимися латвийскими музыкантами будет проходить целых шесть дней, а это значит, что жизнь в курортный город вернется с новой силой!

Галерея: Второй международный Юрмальский фестиваль

"Раньше мы по Йомас ходили, и буквально, плечами раздвигали колонны"