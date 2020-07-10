Фото ⟩ "Такого не было никогда": Как Юрмала живет без концертов?

Лето 2020 года должно было быть не только жарким, но и богатым на мероприятия в концертном зале "Дзинтари". Рестораны и гостиницы были готовы к ежегодному наплыву гостей, ведь один только фестиваль Laima Rendezvous Jurmala означал привычный наплыв посетителей. RUS TVNET побывал в Юрмале и узнал, что там сейчас происходит.
Без музыки, но с президентом
Рядом с концертным залом "Дзинтари" пусто. Людей мало, и они идут прямиком на пляж. Никто не заходит в рестораны и кафе, расположенные неподалеку. У ворот, которые обычно были полны людей, ожидающий начало концерта или желающих купить билеты, никого. Билетные кассе закрыты, а рекламные стенды тоскливо сообщают об отменах и переносах мероприятий.
Галерея: Концертный зал "Дзинтари"
Корреспондент RUS TVNET смог побеседовать с менеджером отеля Pegasa Pils Александром (заведение ежегодно становилось пресс-центром для работников СМИ во время фестиваля Laima Rendezvous Jurmala).
Сейчас в отель заселяются только местные и туристы из Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Почти все столики пустуют, привычного шума и суеты в ресторане нет.
"Больше финнов стало, россиян нет", - отметил он.
Александр признался, что такого сезона в этом городе не было еще никогда.
"Такого не было еще никогда... Как и что будет впереди - пока неизвестность", - объяснил он.
Заселенность в отеле, конечно, есть, но не так как в июля 2019 года. Банкетов стало меньше, но прошли некоторые праздники и выпускные. Отель старается соблюдать все предписания по созданию максимальной безопасности для клиентов. К примеру, во всех помещениях есть дезинфекторы, соблюдается дистанция в два метра.
"Какие-то гости есть, что-то делаем, не сидим на месте... Сегодня, например, заходил к нам с утра наш президент Эгилс Левитс. Не знаю, что он в Юрмале делал... Но вот такой интересный факт сегодня утром был", - рассказал нам Александр.
Он объяснил, что они не намерены сдаваться. Сейчас они строят бассейн в СПА комплексе. Они хотели открыть его к зиме, но пока еще не знают. Конечно, надеются, что второй волны заболеваний коронавирусом в Латвии не будет.
В этот году Юрмала без фестиваля не останется
Но, нельзя сказать, что в Юрмале совсем ничего не состоится, все-таки заявлено, что зрителей и слушателей ждут на ежегодный "Юрмальский фестиваль".
Он проходит уже шестой год подряд. Правда, с учетом действующих ограничений на собрания в программе фестиваля произошли изменения: во время концертов между слушателями будет обеспечена дистанция 2 метра, а каждый концерт очно смогут посетить не больше 500 слушателей.
Фестиваль с признанными на международном уровне выдающимися латвийскими музыкантами будет проходить целых шесть дней, а это значит, что жизнь в курортный город вернется с новой силой!
Галерея: Второй международный Юрмальский фестиваль
"Раньше мы по Йомас ходили, и буквально, плечами раздвигали колонны"
"Народу меньше, конечно. Мы как местные знаем как все. И в парке мало народу. Может быть, потому что туристов меньше. Раз границы закрыты - то и концертов нет", - объяснили жительницы Каугури Наталья и Ирина, которые регулярно бывают в Юрмале.
Женщины отметили, что, действительно, очень много стало в городе финнов, литовцев и эстонцев. Вчера они побывали в Кемери на болотах и там встретили группы иностранцев.
"Все равно, не так много, как обычно... Раньше мы по Йомас ходили, и буквально, плечами раздвигали колонны (людей - прим. ред.), чтобы пройти... Кафе полупустые, а апартаменты простаивают", - заметила Наталья.
По ее наблюдениям, местные ничего не покупают - они просто гуляют. С работой в связи с коронавирусом в городе тоже стало плохо. Наталья работу потеряла, а Ирина пока находится в отпуске и ждет, что ситуация наладится.
"Природа есть природа, море есть море"
Не все, кого мы встретили были настроены пессимистично. Некоторые местные жители нам сказали, что в Юрмале все по-прежнему:
"Природа есть природа, море есть море". Насчет отсутствия работы - по их мнению, местные и до этого ездили работать в Ригу.
Конечно, в ресторанах без приезжих стало меньше людей. Основной контингент - это гости из Литвы и Эстонии.
Нам даже удалось немного пообщаться с туристами из Финляндии.
Большая семья приехала в Юрмалу всего лишь на несколько дней. Женщина, которая согласилась дать нам комментарий, призналась, что любит Юрмалу с давних пор. Последний раз она была в Латвии два года назад и прекрасно помнит, как здесь у концертного зала "Дзинтари" было шумно и людно.
Они совсем не боятся коронавируса и уверены, что скоро все будет так, как было раньше. Границы откроются и российские артисты приедут со своими долгожданными концертами.
Очень бы хотелось верить, что все скоро наладится и жизнь вернется в обычный режим не только в Юрмале, но и в других городах нашей страны!
Галерея: улица Йомас в Юрмале, июль 2020 года
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