День обысков в Москве, а в Беларуси арестованы семь блогеров

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Москве к оппозиционным политикам и журналистам издания "МБХ-медиа" пришли с обысками. Силовиков интересует дело нефтяной компании Ходорковского "ЮКОС" от 2003 года.
- В России по подозрению в организации убийств задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Лидер его партии - Владимир Жириновский - сравнил это со сталинскими чистками.
- Паспортные данные более миллиона интернет-избирателей после голосования по поправкам в Конституцию оказались в открытом доступе, - выяснило издание "Медуза".
- Блогеры стали главной мишенью репрессий в Беларуси во время президентской избирательной кампании.
"Стал неугоден власти". Что в Хабаровском крае говорят о задержании губернатора Фургала
В Хабаровском крае по подозрению в серии заказных убийств задержан губернатор края Сергей Фургал. Два года назад на фоне резкого роста недовольства пенсионной реформой он победил на выборах губернатора от партии власти.
Сергея Фургала задержали у его дома. Его подозревают в организации серии покушений и убийств дальневосточных предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Кроме Фургала по этому делу раньше также были задержаны и арестованы еще четверо человек. Следствие сообщает, что они дали показания на Фургала. В рамках уголовного дела в отношении Фургала были задержаны два депутата местной думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве. Коллеги Фургала пока воздерживаются от оценки происходящего.
"Данные действия, наверное, правильнее задавать Следственному комитету. В целом по задержанию оценку, наверное, должны давать они", – сказал депутат Законодательной думы Хабаровского края Александр Бруско.
Среди жителей Хабаровского края много тех, кто считает, что арест губернатора имеет политическую подоплеку. Сергей Фургал баллотировался в губернаторы в 2018 году от оппозиционной партии ЛДПР. Во втором туре он победил действующего губернатора-единоросса.
Мы спросили у местных жителей, что они думают о ситуации:
- Я считаю, что этот человек стал неугоден власти. У меня очень много сомнений насчет того, что действительно он виновен.
- Полнейший шок. Я этого человека уважала, за него голосовала, считала порядочным человеком. Просто в шоке. Я даже вот не знаю, что случилось.
- Думаю, может быть, даже подстроено, не знаю.
- На мой взгляд, это все дело политическое.
Активист штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин считает, что арест Сергея Фургала напрямую связан с итогами недавнего голосования по поправкам к Конституции и протестными настроениями в регионе.
"Явка в нашем крае составила менее 50%, что Кремлем, подозреваю, было воспринято как жуткий провал. Ну и, конечно, на фоне предыдущих событий - провал "Единой России". В общем-то, победа оппозиции, оппозиционный регион. Фургалу уже поступали определенного рода угрозы от полпреда, связанные с тем, что рейтинг его якобы выше, чем у президента, и что были прямые намеки, прямые слова, и это все сливалось в Сеть. И, в общем-то, были предупреждения", - говорит Алексей Ворсин.
Сергей Фургал причастность к убийствам отрицает. При задержании он заявил, что "не понимает причин и с чем это связано". Сейчас губернатор Хабаровского края отправлен в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Фургал может быть снят с должности в связи с утратой доверия.
В Беларуси продолжается политическое преследование, семь блогеров арестованы
В Евросоюзе обеспокоены преследованиями оппозиционеров в Беларуси. Девятого августа в стране должны пройти президентские выборы. Правозащитники уже назвали нынешнюю предвыборную кампанию самой жесткой в истории независимой Беларуси. Одной из особенностей стали репрессии против блогеров.
"Игорь пишет, но, к сожалению, на данный момент пришло только одно его письмо, это самое первое. В нем он спрашивал, как дела у нас с дочкой. Просил нас держаться и не падать духом", - рассказывает жена задержанного блогера Дарья Лосик.
Администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", консультант Радио Свобода Игорь Лосик сейчас в изоляторе. Со стартом предвыборной кампании его политический канал рассказывал о пикетах солидарности и репрессиях в отношении оппонентов власти. По мнению Дарьи Лосик, телеграм-каналы становятся все популярнее среди белорусов, поэтому власть и преследует блогеров.
"Власть реагирует так на блогеров и телеграм-каналы, потому что боится, что население страны становится более информированным о том, что происходит в стране в данное время. Поэтому они пускаются уже во все тяжкие, чтобы этой информации было как можно меньше", - продолжает Дарья.
Задержания блогеров начались со стартом предвыборной кампании – одним из первых в СИЗО оказался Сергей Тихановский, автор ютуб-канала "Страна для жизни", который решил баллотироваться в президенты. Сейчас в изоляторах находятся Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Неронский и другие блогеры.
Во избежание ареста за границу уехал администратор телеграм-канала "Мая краіна Беларусь" Сергей Беспалов. В целях безопасности блогер не называет страну, в которой сейчас находится, надеется на перемены и планирует вернуться в Беларусь на выборы 9 августа.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 09.07.2020
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