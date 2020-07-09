День обысков в Москве, а в Беларуси арестованы семь блогеров

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"Стал неугоден власти". Что в Хабаровском крае говорят о задержании губернатора Фургала

В Хабаровском крае по подозрению в серии заказных убийств задержан губернатор края Сергей Фургал. Два года назад на фоне резкого роста недовольства пенсионной реформой он победил на выборах губернатора от партии власти.

Сергея Фургала задержали у его дома. Его подозревают в организации серии покушений и убийств дальневосточных предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Кроме Фургала по этому делу раньше также были задержаны и арестованы еще четверо человек. Следствие сообщает, что они дали показания на Фургала. В рамках уголовного дела в отношении Фургала были задержаны два депутата местной думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве. Коллеги Фургала пока воздерживаются от оценки происходящего.

"Данные действия, наверное, правильнее задавать Следственному комитету. В целом по задержанию оценку, наверное, должны давать они", – сказал депутат Законодательной думы Хабаровского края Александр Бруско.

Среди жителей Хабаровского края много тех, кто считает, что арест губернатора имеет политическую подоплеку. Сергей Фургал баллотировался в губернаторы в 2018 году от оппозиционной партии ЛДПР. Во втором туре он победил действующего губернатора-единоросса.

Мы спросили у местных жителей, что они думают о ситуации:

- Я считаю, что этот человек стал неугоден власти. У меня очень много сомнений насчет того, что действительно он виновен.

- Полнейший шок. Я этого человека уважала, за него голосовала, считала порядочным человеком. Просто в шоке. Я даже вот не знаю, что случилось.

- Думаю, может быть, даже подстроено, не знаю.

- На мой взгляд, это все дело политическое.

Активист штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин считает, что арест Сергея Фургала напрямую связан с итогами недавнего голосования по поправкам к Конституции и протестными настроениями в регионе.