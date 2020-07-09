До сих пор не найден первоисточник последней вспышки Covid-19

Как в четверг, 9 июля, рассказала представитель SPKC Элина Димина, два из констатированных за минувшие сутки случаев заболевания были связаны с путешествиями за границу, пять случаев ясно классифицируются как контактные персоны людей с ранее выявленными случаями заболевания, но еще в трех случаях, есть версия, что инфицированные находились в контакте с лицами, которые вернулись из иностранных государств.

Еще в трех случаях ведется расследование и SPKC пробует выяснить, как эти люди были инфицированы. Димина подчеркивает, что со всеми людьми, у которых было обнаружено заболевание, SPKC удалось связаться.

Есть еще три случая заболевших за последние дни. Источник их заболевания тоже выясняется, таким образом SPKC сейчас исследует шесть случаев.

В последние дни в Латвии было выявлено 30 случаев заболевания, из которых 12 связаны со вспышкой в компании отдыхающих молодых людей в двух ресторанах Риги.

На вопрос, удалось ли выяснить, как Covid-19 попал в эту конкретную компанию, Димина ответила, что пока это еще выясняется.

Специалист сказала, что более утвердительный ответ о данной вспышке можно будет дать после лабораторного исследования.

"Сначала нужно идентифицировать всех, кто связан с этой вспышкой. Возможно. в ближайшие дни мы узнаем о еще новых случаях", - признала Димина.

SPKC также отмечает резкий прирост случаев заболевания во всех трех странах Балтии.

Например, в Эстонии сообщалось о шести случаях заболевания на прошлой неделе, а до четверга их стало в три раза больше - 18. В свою очередь, в Литве на прошлой неделе было зарегистрировано 20 случаев, а на этой неделе - до четверга - 21.

SPKC отмечает, что в Латвии на прошлой неделе было восемь новых случаев, а на этой неделе уже 30.

"Так как наблюдается прирост заболеваемости, призываем внимательно оценить необходимость путешествий", - подчеркивается в сообщении.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 4 pacienti: 3 pacienti ar vidēji smagu, 1 pacients ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 182 pacienti. (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 9, 2020