Футбол с Владимиром Ивановым: Забавный 6-й тур "Вирслиги" - четыре круга ада "Лиепаи" и "преступление и наказание" в Юрмале

Драматичная "на флажке" победа РФШ в Даугавпилсе, затяжной прыжок в пропасть "Лиепаи", запоздалое первое очко "Тукумса" в нынешнем сезоне, мастер-класс чемпиона на стадионе "Сконто", да неожиданное пробуждение "Елгавы" - таким весьма непредсказуемым получился растянувшийся на три дня 6-й тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Не сбавляя темпа лидеры идут нога в ногу, а вот далее становится все жарче.
Буквально пару слов о матче, который открывал этот тур. "Преступление и наказание" - это о встрече в Слоке юрмальского "Спартака" и "Тукумса". Спартаковский наставник Алексей Еременко поставил "на красное" и вдрызг проигрался. Сделав семь замен в основном составе по сравнению с прошлой игрой (явный перебор!), он рассчитывал добыть победу над новичком "Вирслиги" малой кровью, выпустив на игру фактически второй состав (мысль-то была понятна - приберечь основных игроков для выезда в Лиепаю). Но малость прогадал.
Настолько, что и ничья его команды в игре с "Тукумсом" - не самый плохой результат для хозяев поля. Ну нельзя в чемпионате Латвии-2020 заниматься такими вещами, это преступление. Отсюда и результат, отсюда и наказание - 1:1.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šī vakara spēles @fkspartaks - @FKTUKUMS (1:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 7, 2020
0:1 Edgaras Žarskis 34'
1:1 Newton Williams 34'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Ciz7iv4k4g
А "Тукумс" оказался не из робкого десятка. И хотя весь второй тайм игра шла у ворот гостей, победу надо было еще заслужить. "Спартак" не заслужил, поплатившись за свой неправильный расчет, и, таким образом, по собственной глупости позволив "Тукумсу" наконец-то прописаться в высшем обществе.
На следующий день на авансцену вышли лидеры "Вирслиги". И если "Рига" Олега Кононова вновь как-то вальяжно добыла очередные три очка, преподав урок молодежи из "Метты" - 2:0 (голы "в раздевалку" Элвиса Стуглиса и Олега Лайзана помогли действующему чемпиону страны одержать в очных поединках с "Меттой" 12-ю победу подряд), то РФШ пришлось изрядно попотеть.
⚽️⏯️ VIDEO: @RigaFC_Official izcīna kārtējo uzvaru "Skonto" stadionā - 2:0. @FSMETTA ielaiž pa vārtiem katra puslaika beigās.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 8, 2020
Stuglis 45'
Laizāns 90'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/xThOHGdvMa
Уже первый тайм в Даугавпилсе получился сенсационным: кто бы мог подумать, что после первых 45 минут хозяева поля будут впереди - 2:0 (такой счет на табло горел уже к 20-й минуте). Причем "приз в студию" по первому тайму точно заслуживал нигерийский форвард "Даугавпилса" Оффор, который своими дерзкими рейдами к воротам соперника неоднократно оставлял в дураках чуть ли не всю оборону рижан (именно он на 20-й минуте и удвоил результат).
Правда, такой "Даугавпилс" на весь матч не хватает пока, да и РФШ неслучайно безоговорочный лидер. Шестая победа кряду никуда от команды Виктора Мороза не делась: нервная, драматичная, но вполне ожидаемая. При этом, согласитесь, любой команде отыграться с "минус 2" - это маленький подвиг. И тут спасибо надо сказать не только бразильцу Эмерсону Сантане, который, оказывается, отлично играет и на втором этаже (в его активе 6 забитых мячей и теперь он возглавляет список бомбардиров), но и Роберту Савалниексу, смелый выстрел которого чуть ли не с 35 метров на 81-й минуте получился убойным. Победа РФШ со счетом 3:2, максимально возможные 18 очков и пока что этот коллектив не остановить, пусть идущая на втором месте "Рига" всего-то в трех очках позади (18 баллов против 15).
⚽️⏯️ VIDEO: Šis ir jāredz! 👍😯 Šī vakara spēles @BFC_Daugavpils - @RFSDaily (2:3) vārtu guvumu video!#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/Jkq8IiAfVc— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 8, 2020
В этот же день "Лиепая" потерпела четвертое поражение кряду. Знаете, судя по ситуации в команде и той кажущейся со стороны панике, которая царит в руководстве, это больше напоминает четыре круга ада.
"В Лиепае футбол кончился" - так написал в социальных сетях о нынешнем положении дел в этой команде ее бывший нападающий Кристап Гребис. Резко? Еще как, но по факту все верно подмечено.
Так что остается наблюдать за тем, как курземцы будут выбираться из этой незавидной ситуации, когда у них все валится и из рук, и из ног. Еще одна оплеуха на глазах у своих болельщиков - домашнее поражение от "Валмиеры" со счетом 0:1. Судьбу встречи рещил пенальти на 36-й минуте, когда единственный гол, как оказалось позже, провел Арокодаре.
🔥 Spēlē starp @LiepajaFK un @valmierafc visu izšķīra viens moments. Vienīgos vārtus 36. minūtē guva Arokodare.#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/qqnUXDjQ89— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 8, 2020
"Валмиера" на самом деле понравилась, видно, что команда наконец-то отошла от стартового провала (на самом деле такой трудный старт можно объяснить превратностями календаря - первые три игры, и сразу с командами топ-3 прошлого сезона). А не понравилось, например, поведение лиепайских болельщиков, которые на протяжении всего матча оскорбляли наставника гостей Тамаза Пертию (когда-то он тренировал в Лиепае).
А еще вновь не самая качественная работа в роли главного арбитра Марека Кере. Вспоминая его ляпы в игре первого тура РФШ - "Вентспилс" (необоснованная красная карточка в одном из эпизодов и масса вопросов по остальным), вполне понимаю реакцию сразу после финального свистка футболистов и руководства "Лиепаи" на его чудачества. Кое-кто хотел этого "латвийского Коллину" (отсыл к прическе знаменитого арбитра из Италии) чуть ли не задушить.
Оставляю за скобками момент с назначением в первом тайме пенальти - не лезу в это. Я в целом о его судействе (семь желтых карточек и одна красная в этом матче, кажется, стали его фирменным почерком). Так и хочется спросить господина Кере - вы в театре когда в последний раз были?
Резко взлетев с девятого на четвертое место в турнирной таблице, "Валмиера" наслаждалась этим моментом ровно сутки. А все потому, что в последнем матче 6-го тура на победу сподобилась проигравшая до этого в трех матчах "Елгава", которая дома была сильнее "Вентспилса" - 1:0.
⚽️⏯️ VIDEO: Ņikita Ivanovs gūst vienīgos vārtus spēlē starp @fkjelgava un @fkventspils_. Noskaties vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 9, 2020
Ivanovs 16'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/M4qp77kC3e
"Вентспилс" с 10 очками остается третьим, а далее расположились "Елгава" - 9 баллов, "Спартак" и "Валмиера" - по 8. Сама игра не стала эталоном зрелищности, но лишний раз продемонстрировала, что белорусский тренер Олег Кубарев умеет ставить своим командам игру в защите. "Елгава" в тот вечер в обороне была почти что идеальна, в нападении - как всегда, но в этом случае даже одного забитого мяча вполне хватило. А вот "Вентспилс" только сам себя может винить в этой неудаче. Терять очки в таких матчах - безрассудство при укороченной турнирной дистанции и задаче попасть в призовую тройку. Как бы это не аукнулось по осени...
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