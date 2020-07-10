Футбол с Владимиром Ивановым: Забавный 6-й тур "Вирслиги" - четыре круга ада "Лиепаи" и "преступление и наказание" в Юрмале

В этот же день "Лиепая" потерпела четвертое поражение кряду. Знаете, судя по ситуации в команде и той кажущейся со стороны панике, которая царит в руководстве, это больше напоминает четыре круга ада.

"В Лиепае футбол кончился" - так написал в социальных сетях о нынешнем положении дел в этой команде ее бывший нападающий Кристап Гребис. Резко? Еще как, но по факту все верно подмечено.

Так что остается наблюдать за тем, как курземцы будут выбираться из этой незавидной ситуации, когда у них все валится и из рук, и из ног. Еще одна оплеуха на глазах у своих болельщиков - домашнее поражение от "Валмиеры" со счетом 0:1. Судьбу встречи рещил пенальти на 36-й минуте, когда единственный гол, как оказалось позже, провел Арокодаре.

"Валмиера" на самом деле понравилась, видно, что команда наконец-то отошла от стартового провала (на самом деле такой трудный старт можно объяснить превратностями календаря - первые три игры, и сразу с командами топ-3 прошлого сезона). А не понравилось, например, поведение лиепайских болельщиков, которые на протяжении всего матча оскорбляли наставника гостей Тамаза Пертию (когда-то он тренировал в Лиепае).

А еще вновь не самая качественная работа в роли главного арбитра Марека Кере. Вспоминая его ляпы в игре первого тура РФШ - "Вентспилс" (необоснованная красная карточка в одном из эпизодов и масса вопросов по остальным), вполне понимаю реакцию сразу после финального свистка футболистов и руководства "Лиепаи" на его чудачества. Кое-кто хотел этого "латвийского Коллину" (отсыл к прическе знаменитого арбитра из Италии) чуть ли не задушить.

Оставляю за скобками момент с назначением в первом тайме пенальти - не лезу в это. Я в целом о его судействе (семь желтых карточек и одна красная в этом матче, кажется, стали его фирменным почерком). Так и хочется спросить господина Кере - вы в театре когда в последний раз были?

Резко взлетев с девятого на четвертое место в турнирной таблице, "Валмиера" наслаждалась этим моментом ровно сутки. А все потому, что в последнем матче 6-го тура на победу сподобилась проигравшая до этого в трех матчах "Елгава", которая дома была сильнее "Вентспилса" - 1:0.

"Вентспилс" с 10 очками остается третьим, а далее расположились "Елгава" - 9 баллов, "Спартак" и "Валмиера" - по 8. Сама игра не стала эталоном зрелищности, но лишний раз продемонстрировала, что белорусский тренер Олег Кубарев умеет ставить своим командам игру в защите. "Елгава" в тот вечер в обороне была почти что идеальна, в нападении - как всегда, но в этом случае даже одного забитого мяча вполне хватило. А вот "Вентспилс" только сам себя может винить в этой неудаче. Терять очки в таких матчах - безрассудство при укороченной турнирной дистанции и задаче попасть в призовую тройку. Как бы это не аукнулось по осени...