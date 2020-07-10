Кривые и скрытые от глаз: "мода" номерных знаков на мотоциклах в Латвии

Мотоциклы должны проходить техосмотр два раза в год. На станциях техосмотра есть отдельные специалисты, которые проводят осмотр именно мотоциклов. Во время посещения станции техосмотра CSDD журналистами Bez Tabu выяснилось, что у одного мотоцикла номерной знак не соответствует требованиям. В таких случаях мотоцикл обычно получает двойку и разрешение участвовать в движении еще месяц, или же владельцу предлагают устранить недостаток там же на станции.

ФОТО: Скриншот Bez tabu

Работник станции техосмотра Райтис, который сам является мотоциклистом, согласился рассмотреть мотоциклы с подозрительными номерами, замеченные на улицах Риги зрителем Bez Tabu Марисом. Из них большей части нужно провести коррекции, поскольку они не соответствуют требованиям: полностью скрыты от глаз, прикреплены вертикально или заметны только тогда, когда транспортное средство вблизи. Позднее Марис заметил мотоцикл, где номерной знак расположен совсем неправильно, от чего конкретное транспортное средство не может участвовать в дорожном движении.

В тоже время секретарь латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блодонс отмечает, что "мотоциклисты всегда немного анархичны".

ФОТО: Скриншот Bez tabu

Он отметил, что в ассоциации не регулируется то, как владельцы мотоциклов размещают номерные знаки, отметив, что это задача полиции и CSDD.

Журналист программы Degpunktā Мик Дуцис является мотоциклистом уже около десяти лет. В течение года он на двух колесах отправлялся как в длинные, так и короткие поездки.

ФОТО: Скриншот Bez tabu

"Когда у меня были уличные мопеды, я номер никогда не скрывал, поскольку полиция чрезвычайно толерантна к мотоциклистам. Я не знаю ни одного мотоциклиста, который был пойман за езду со скоростью 70 км/час в городе или за незначительные нарушения. Если едешь со скоростью 200 км/час, тогда о чем думает мотоциклист? Что полицейский стоит и пытается приписать эти буквы? Что произойдет дальше? Если ты такой гангстер, то езжай без номера вообще", - считает Дуцис.

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