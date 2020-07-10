Проект ледового холла на стадионе "Даугава" может потерять европейское финансирование

Общие расходы на проектирование и строительство ледового холла составляют чуть больше 10,3 миллионов евро. Примерно 8 миллионов евро выделено из европейских фондов. Латвия может потерять эту сумму из-за жалобы в полицию.

Как сообщает LTV, строительство ведёт компания Arms, которая к разработке строительного проекта привлекла SIA "Ozola un Bula, arhitektu birojs". Данная компания, в свою очередь, привлекла к работе и другие компании, между которыми возникли разногласия. Во время этого конфликта в начале мая эксперт по строительству обратилась в полицию с заявлением, что её подпись на проекте строительства ледового холла была подделана.

Полиция сообщила об этом в Центральное агентство финансов и договоров (CFLA). Директор департамента развития инфраструктуры CFLA Солита Домбровска пояснила, что из-за этого были приостановлены все платежи за строительство и проектирование ледового холла.

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"Принимая во внимание то, что мы следим за финансированием фондов и не допускаем мошенничества или конфликта интересов, мы приостановили все платежи, связанные с проектированием и строительством этого ледового холла", - сказала Домбровска.

Эксперт по строительству, которая в начале мая пожаловалась на фальсификацию своей подписи, сейчас подала новое заявление в полицию, в котором просит не возбуждать уголовное дело о подделке документов, так как она ошиблась и теперь вспомнила, что принимала участие в разработке строительного проекта, а потому никакого нарушения не было. Однако, CFLA возобновит все платежи только после получения официального подтверждения от государственной полиции, которое ожидается в ближайшие дни.

Руководство стадиона "Даугава" утверждает, что на данный момент приостановка финансового притока денежных средств не задерживает строительные работы. В надежде на то, что ситуация благополучно разрешится, строители продолжают реализацию проекта, придерживаясь установленных сроков.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2021 начнётся 21 мая и пройдёт одновременно в Беларуси и Латвии.