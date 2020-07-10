Фото ⟩ Любимые пабы королевской семьи, или Где они могут принять пинту пива

Герцог и герцогиня Кембриджские

В начале июля, чтобы выразить свою поддержку барному бизнесу, принц Уильям неожиданно посетил паб Rose & Crown недалеко от своего дома в Норфолке. На сей раз герцог Кембриджский наслаждался сидром и заказывал закуски. В этом пабе принц бывал и со всей семьей - женой Кэтрин и тремя детьми. Уильям отметил, что детям нравится играть в пабе на детской площадке.

В ноябре прошлого года Кейт Миддлтон видели в баре Hollywood Arms в Челси, где она встречалась с мамочками из детской школы.

В октябре прошлого года принца Уильяма видели в пабе Prince Albert в Баттерси, где он отдыхал и смотрел футбол с друзьями.

Герцог и герцогиня Сассекские

Летом 2019 года принц Гарри, Меган и их сын Арчи были замечены в The Rose & Crown в Беркшире, в десяти минутах езды от их дома Фрогмор-хаус в Виндзоре. Свидетели рассказали, что Гарри выпил там пару пинт пива, пока маленький Арчи спал на руках у мамы.

В 2018 году герцог и герцогиня Сассекские посетили Crown Liquor Saloon в Белфасте. Пара провела время, общаясь с командой паба, а также насладилась традиционным ирландским обедом.

Прежде чем вернуться в Канаду, в январе Гарри и его друзья встретились в пабе Brook House в Фулхэме, чтобы попрощаться. Паб принадлежит другу Гарри Марку Дайеру, сын которого Джаспер, кстати, является крестником Гарри. По сообщениям очевидцев, Гарри вел себя как постоянный клиент и провел там около трех часов.

Королева Елизавета II

В 2016 году королева была замечена в старейшем пабе Шотландии The Sheep Heid Inn, где она даже насладилась обедом. Ее Величество якобы заказала филе сибаса и белое вино. Этот паб, который работает с 1360 года, также в свое время посещала королева Шотландии Мэри (Мария Стюарт).

Принц Чарльз

Говорят, принц Уэльский так любит блюда, которые подают в The Blue Lion в Йоркшире, что после своего первого визита в этот паб он вернулся туда на следующий день, чтобы попробовать что-нибудь еще. Поклонником этого заведения, которое работает с 1840 года, является также известный актер Дэниел Крейг.