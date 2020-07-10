Полиция ужесточила контроль за людьми, которым предписана самоизоляция

Полиция после окончания чрезвычайного положения продолжала использовать действующие виды контроля, то есть звонки и посещения людей по месту жительства.

Полиция информировала министра здравоохранения Илзе Винькеле, что ежедневно контролируется 20-25% людей из списка подлежащих самоизоляции. Например, вчера проведена 331 такая проверка, о чем министр рассказала на заседании правительства.

По словам и.о. начальника Госполиции, одна из проблем в том, что резко упала общественная активность в сообщении о возможных нарушениях.

Если потребуются ужесточить контроль, соответствующие меры будут подготовлены к заседанию правительства во вторник, сказала Винькеле.

Рост новых случаев заражения Covid-19 показывает, что вирус еще не побежден. Полиция напоминает, что ряд ограничений все еще в силе и каждый должен осознавать свою ответственность за происходящее.

По возвращении из стран с высокой заболеваемостью Covid-19 обязательно нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Список этих стран доступен на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний. Самоизоляцию необходимо соблюдать и в том случае, если страна с высокой заболеваемостью была пересечена транзитом.

Несмотря на то, что границы открыты, в Европе и остальном мире продолжается распространение Covid-19, поэтому полиция призывает критически оценить реальную необходимость поездки за границу. Также следует взвесить необходимость посещения мероприятий с большим количеством участников.

Для сообщения о замеченных нарушениях можно звонить по телефону 110.

Как сообщалось, в начале этой недели резко выросло число заболевших новым коронавирусом - с понедельника по среду было зафиксировано 27 новых случаев Covid-19.