Фото ⟩ В Кенгарагсе столкнулись легковушка и мотоцикл

Как сказано в публикации, в результате ДТП мотоциклист повредил голову и, возможно, мог получить некоторые другие травмы.

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Латвии пострадали пять человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В четверг на территории Латвии было зарегистрировано 99 ДТП, 56 из которых - в Риге, 15 - в Земгале, 11 - в Латгале, 10 - в Видземе, а 7 - в Курземе.

За сутки был составлен 321 административный протокол, в том числе 159 - за превышение скорости, 2 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а 5 - за агрессивную езду.