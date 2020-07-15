Музей моды возобновляет работу роскошной выставкой итальянских шедевров

С 17 июля 2020 года Музей моды снова открывает двери для посетителей и представляет новую, роскошную выставку "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды". На выставке будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева, а также из коллекции Музея моды - шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века.
Идея выставки у известного историка моды и коллекционера Александра Васильева появилась несколько лет тому назад. В апреле этого года должно было состояться открытие выставки, но из-за пандемии его пришлось отложить.
В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.
В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни - блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.
Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.
Италия - родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром.
Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый Grand Tour - путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.
Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров.
Так, испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871 - 1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным узором Фортуни черпал вдохновение в венецианских тканях эпохи Возрождения.
В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству.
Такие известные предприятия, как Gucci, Prada, Trussardi и Fendi, в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий,
а великий Сальваторе Феррагамо (1898 - 1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями - нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.
Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.
В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров.
В 1951 году во Флоренции был организован показ итальянских домов моды специально для американских журналистов и закупщиков больших универмагов.
Показ был очень успешным и широко освещался в прессе - именно этот момент принято считать началом современной итальянской моды.
Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости dolce vita: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры,
Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.
От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от эталонных принтов Эмилио Пуччи и вязаных изделий Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce & Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada - Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.
Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" будет уже восьмой выставкой музея.
Напомним, ранее прошли выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы", "Блеск 80-х" и "Дама в кринолине".
Адрес музея: Рига, улица Грециниеку, 24.
Время работы: каждый день с 11.00 до 19.00 (с 1 октября по 14 мая - до 18.00).
Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - билет 3 EUR.
Больше информации:
- тел. +371 20033450
- электронная почта: fashionmuseumriga@gmail.com
- официальный сайт: fashionmuseumriga.lv/rus
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