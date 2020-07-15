Ср, 15.07.2020
Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико. Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико

Музей моды возобновляет работу роскошной выставкой итальянских шедевров

ФОТО: пресс-фото/коллаж RUS TVNET

С 17 июля 2020 года Музей моды снова открывает двери для посетителей и представляет новую, роскошную выставку "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды". На выставке будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева, а также из коллекции Музея моды - шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века.

Идея выставки у известного историка моды и коллекционера Александра Васильева появилась несколько лет тому назад. В апреле этого года должно было состояться открытие выставки, но из-за пандемии его пришлось отложить.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни - блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.

ФОТО: Пресс-фото

Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Италия - родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром.

Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый Grand Tour - путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.

Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров.

Так, испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871 - 1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным узором Фортуни черпал вдохновение в венецианских тканях эпохи Возрождения.

ФОТО: Пресс-фото

В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству.

Такие известные предприятия, как Gucci, Prada, Trussardi и Fendi, в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий,

а великий Сальваторе Феррагамо (1898 - 1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями - нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.

ФОТО: Пресс-фото

Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.

В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров.

В 1951 году во Флоренции был организован показ итальянских домов моды специально для американских журналистов и закупщиков больших универмагов.

Показ был очень успешным и широко освещался в прессе - именно этот момент принято считать началом современной итальянской моды.

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости dolce vita: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры,

Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от эталонных принтов Эмилио Пуччи и вязаных изделий Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce & Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada - Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" будет уже восьмой выставкой музея.

Напомним, ранее прошли выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы", "Блеск 80-х" и "Дама в кринолине".

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку, 24.

Время работы: каждый день с 11.00 до 19.00 (с 1 октября по 14 мая - до 18.00).

Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - билет 3 EUR.

Больше информации:

Последние новости

НАВЕРХ