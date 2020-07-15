Музей моды возобновляет работу роскошной выставкой итальянских шедевров

Идея выставки у известного историка моды и коллекционера Александра Васильева появилась несколько лет тому назад. В апреле этого года должно было состояться открытие выставки, но из-за пандемии его пришлось отложить.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни - блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.

ФОТО: Пресс-фото

Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Италия - родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром.

Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый Grand Tour - путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.

Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров.

Так, испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871 - 1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным узором Фортуни черпал вдохновение в венецианских тканях эпохи Возрождения.

ФОТО: Пресс-фото

В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству.

Такие известные предприятия, как Gucci, Prada, Trussardi и Fendi, в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий,

а великий Сальваторе Феррагамо (1898 - 1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями - нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.

ФОТО: Пресс-фото

Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.

В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров.