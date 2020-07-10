Жорж Тикмерс стал президентом Латвийского олимпийского комитета

Ранее руководителем генеральной ассамблеи ЛОК был назначен прежний президент ЛОК Алдон Врублевскис, который в этот раз не выставлял свою кандидатуру на должность.

Он призвал коллег голосовать в рамках открытой процедуры. Далее последовало голосование, в ходе которого единственный кандидат на должность президента ЛОК Тикмерс получил 84 голоса в свою поддержку.

Далее состоялось открытое голосование за кандидата на пост нового генерального секретаря ЛОК. Единственным кандидатом на эту должность был член исполнительного комитета ЛОК и генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс. Его кандидатуру поддержали 87 членов ЛОК.

Отметим, что после возобновления деятельности ЛОК в 1988 году у организации было два президента - с 1988 по 2004 год ЛОК возглавлял Вилнис Балтиньш, а с 2004 года - Алдон Врублевскис.