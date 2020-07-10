Жорж Тикмерс стал президентом Латвийского олимпийского комитета

Новым президентом Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) на генеральной ассамблее ЛОК избран занимавший место генерального секретаря комитета Жорж Тикмерс.
Ранее руководителем генеральной ассамблеи ЛОК был назначен прежний президент ЛОК Алдон Врублевскис, который в этот раз не выставлял свою кандидатуру на должность.
Он призвал коллег голосовать в рамках открытой процедуры. Далее последовало голосование, в ходе которого единственный кандидат на должность президента ЛОК Тикмерс получил 84 голоса в свою поддержку.
Далее состоялось открытое голосование за кандидата на пост нового генерального секретаря ЛОК. Единственным кандидатом на эту должность был член исполнительного комитета ЛОК и генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс. Его кандидатуру поддержали 87 членов ЛОК.
Отметим, что после возобновления деятельности ЛОК в 1988 году у организации было два президента - с 1988 по 2004 год ЛОК возглавлял Вилнис Балтиньш, а с 2004 года - Алдон Врублевскис.
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