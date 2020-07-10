Фото ⟩ В Риге открылась выставка современного искусства "Сердцебиение галереи"

В студии дизайна интерьера CREA в Риге под эгидой галереи ArtAlea состоялось открытие персональной выставки художницы Анеты Калнини (Anete Kalniņa) "Сердцебиение галереи". Экспозиция будет открыта для посетителей до 7 августа. Вход свободный.
"Сердцебиение галереи" - это симбиоз трех доминирующих мотивов: света, легкости и сердца. Последний - та самая "вена" художницы, которая пронизывает произведения выставки. Именно этот аспект превращает абстрактные пейзажи в более личные, интуитивные картины.
Отличительный почерк арт-работ Анеты Калнини создает разносторонняя стилистика, пронизанная природными мотивами и абстрактными элементами.
Художница не боится "пустых" областей на полотнах, создавая выдержанные и гармоничные композиции при помощи мастерского объединения различных материалов и контрастирующих цветовых блоков.
Выставка "Сердцебиение галереи", организованная платформой современного искусства artalea.com, пройдет до 7 августа в помещениях галереи дизайна интерьера CREA (ул. Бривибас 103).
По будням экспозиция открыта с 11:00-19:00, по субботам - по договоренности, воскресенье - выходной. Вход свободный.
Галерея: открытие выставки "Сердцебиение галереи"
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