Фото ⟩ В Риге открылась выставка современного искусства "Сердцебиение галереи"

"Сердцебиение галереи" - это симбиоз трех доминирующих мотивов: света, легкости и сердца. Последний - та самая "вена" художницы, которая пронизывает произведения выставки. Именно этот аспект превращает абстрактные пейзажи в более личные, интуитивные картины.