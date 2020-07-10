Пт, 10.07.2020
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Винькеле: Если не введем мягкие ограничения, через время придется говорить о полном карантине

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если мы не введем мягкие ограничения, через пару недель, возможно, придется говорить о полном карантине, предупредила сегодня на внеочередном заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По ее словам, говоря о том, не слишком ли строги предлагаемые ограничения, нужно понимать, что, если своевременно не среагировать на рост заболеваемости, придется "снова закрываться".

"Весь мир живет так, и ничего другого не будет до появления вакцины от Covid-19 - шаг вперед, шаг назад", - сказала Винькеле.

По ее мнению, предложение Минздрава разумное - разместить информацию и контролировать заведения общественного питания. Альтернатива - не открытое кафе, а надолго закрытое кафе.

"Если нужно будет вернуться к строгим ограничениям, мы вернемся, - добавила министр. - Поэтому сейчас важно принять очень мягкие ограничения и смотреть".

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 Минздрав предлагает сократить время работы заведений общественного питания и контролировать максимальное количество посетителей.

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