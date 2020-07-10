На майке Порзиньгиса появится надпись на латышском языке

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 31 июля, а у игроков на майках вместо фамилий можно будет увидеть другие слова, фразы или социальные лозунги.

Так, например, руководство "Даллас Маверикс" решило напечатать на майках своих баскетболистов слово "Равноправие" на родных языках спортсменов. Таким образом, Порзиньгис получит майку с надписью "Vienlīdzība".

"В этой стране есть проблемы - расовое неравенство, систематический расизм. Мы должны принять участие в борьбе за равноправие", - отметил представитель "Далласа" американский баскетболист Дуайт Пауэлл.

Отметим, что в ближайшую среду игроки "Далласа" прибудут в Орландо, где будут проходить игры возобновлённого сезона НБА. До этого "Даллас" проведёт три проверочных матча - против "Лос-Анджелес Лейкерс" (23.07), "Индиана Пэйсерс" (26.07) и "Филадельфия Севенти Сиксерс" (28.07).