В пятницу, 10 июля, было созвано внеочередное заседание правительства об ограничении распространения Covid-19. Обобщаем, что прозвучало на пресс-конференции после него.

Зачем потребовалось внеочередное заседание?

За последние четыре дня в Латвии в общей сложности было зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19. Минздрав проанализировал прирост заболеваемости, его тенденции и прогнозы и выступил с необходимостью пересмотра ограничений.

Кто заболевает?

Как показало эпидемиологическое расследование, случаи заражения на этой неделе связаны в основном с посещением заведений общественного питания в кругу друзей и знакомых поздно вечером.

Помехой в эпидемиологическом расследовании стало отсутствие списка посетителей, наличие которого в данный момент является не обязательной, а рекомендуемой мерой.

Также Минздрав получил информацию о том, что в заведениях общепита плохо соблюдается требование двухметрового расстояния между столиками и допустимой площади на одного посетителя в помещении - 3 кв. м. Некоторые рестораны переполнены благодаря скидкам и акциям на услуги.

Решения

С 11 июля за столиком в помещении могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе не более 8 человек.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа.

Пересмотр работы властей

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что будет восстановлена межведомственная координационная группа по ограничению распространения Covid-19. Эта группа прекратила свою деятельность с окончанием чрезвычайной ситуации 9 июня.

По словам Кариньша, рабочая группа будет восстановлена сразу после заседания правительства. Она будет решать такие вопросы, как возможные изменения в системе видов на жительство, обеспечение самоизоляции приезжих из-за границы, ответственность перевозчиков, контроль и др.

Напомним, 16 марта был создан центр кризисного управления под руководством Государственной пожарно-спасательной службы, но 9 июня он прекратил свою работу. Центр координировал действия других органов по выполнению распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

Что с выборами и учебным годом?

Министр здравоохранения считает, что сегодняшние тенденции заболеваемости Covid-19 пока не являются основанием для отмены выборов в Рижскую думу и переноса начала учебного года.

Виньеле напомнила, что кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии все еще остается одним из самых низких в Европе, но динамика новых заболеваний будет контролироваться, и в зависимости от нее могут быть приняты решения об ограничениях.

Информацию о том, как начнется учебный год, Министерство образования и науки должно подготовить до конца июля.

Что с границами и иностранцами?

Некоторые члены правительства на заседании указали на необходимость решения еще ряда связанных с распространением Covid-19 вопросов, в том числе вопросов, связанных с контролем восточной границы Латвии.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич со своей стороны заявил, что для ограничения распространения Covid-19 нужно пересмотреть систему видов на жительство (ВНЖ).

Он назвал слишком мягкими предложения Минздрава об усилении ограничений, а также информировал о статистике ввозных случаев Covid-19, особенно из России и Беларуси, где заболеваемость по-прежнему высока.

По словам министра, большинство граждан этих стран въезжают в Латвию по рабочим визам, например, 39% виз выданы морякам.

"Мы и в период чрезвычайной ситуации пускали в Латвию людей с ВНЖ. Я не уверен, что они сидят две недели на самоизоляции", - сказал министр, добавив, что этот вопрос стоило бы обсудить. Ринкевич предложил рассмотреть этот вопрос на заседании правительства во вторник, 14 июля.

"Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители.

Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется "сидеть" нашим людям. Через сухопутную границу едут сейчас сотни людей", - сказал министр земледелия Каспар Герхардс.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов заметил, что этот вопрос нужно рассматривать в контексте европейской политики разрешений на въезд.

Кабинет министров может вернуться к этой теме уже во вторник, 14 июля, когда состоится очередное заседание правительства.

Что еще?

Полиция ужесточила контроль за соблюдением самоизоляции лицами, которым она предписана в связи с Covid-19. По возвращении из стран с высокой заболеваемостью Covid-19 обязательно нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Список этих стран доступен на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний. Самоизоляцию необходимо соблюдать и в том случае, если страна с высокой заболеваемостью была пересечена транзитом.

Пассажирские перевозки и Covid-19

Принимая во внимание то, что во время пандемии Covid-19 подход к пассажирским перевозкам в Европе и странах Балтии различается, министры предлагают оценить влияние этой отрасли на распространение вируса.

Министр сообщения Талис Линкайтс указал на то, что в отрасли перевозок Латвия является одной из самых примерных стран, которая не открывает прямого сообщения со странами с большой заболеваемостью, например, Россией, Швецией, Украиной, Беларусью.

Линкайтс указал на другие страны, которые в этой сфере применяют более либеральный подход. Он сообщил, что, несмотря на единое пространство стран Балтии, Эстония открыла сообщение с Украиной, однако благодаря латвийской службе иностранных дел эти полеты были приостановлены.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в едином пространстве стран Балтии есть проблемы, так как подходы к ограничению распространения вируса в Латвии, Литве и Эстонии разнятся.

Например, Литва в отличие от Эстонии и Латвии только рекомендует самоизоляцию по прибытии в страну, не делая ее обязательной. Ринкевич добавил, что обсудит эти вопросы в коллегами из Литвы и Эстонии.

Среди министров нет единодушия

На заседании правительства министры разошлись во мнениях, достаточны ли принятые 10 июля ограничения, или, наоборот, они слишком суровые.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что это очень мягкие ограничения, принятые для того, чтобы через пару недель с увеличением заболеваемости не пришлось переходить к полному карантину.

Ей возражала министр благосостояния Рамона Петравича, которая опасается, что ограничения снова приведут к тому, что люди потеряют работу, а плана помощи им у правительства нет.

Министр экономики Янис Витенбергс выразил огорчение тем, что принятые ограничения относятся к единственной отрасли - общественного питания, которая уже проявила первые признаки оздоровления.

Министр земледелия Каспар Герхардс, напротив, считает, что принятые сегодня ограничения не решают всех проблем с ростом заболеваемости Covid-19. По его мнению, нужно срочно ограничить использование видов на жительство для въезда в страну в условиях пандемии, а также усилить охрану восточной границы.

Вместо заключения

Если мы не введем мягкие ограничения, через пару недель, возможно, придется говорить о полном карантине, предупредила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Как во время пресс-конференции отметила министр, не надо говорить, что, вводя и отменяя ограничения, мы словно "дергаемся", по ее мнению, это скорее танец.

"Весь мир живет так, и ничего другого не будет до появления вакцины от Covid-19 - шаг вперед, шаг назад", - сказала Винькеле.

Министр считает, что предложение Минздрава разумное - разместить информацию и контролировать заведения общественного питания. Альтернатива - не открытое кафе, а надолго закрытое кафе.

"Если нужно будет вернуться к строгим ограничениям, мы вернемся, - добавила министр. - Поэтому сейчас важно принять очень мягкие ограничения и смотреть".

Премьер в свою очередь подчеркнул, что Covid-19 в мире никуда не исчез, нет ни лекарств, ни вакцины от этого вируса. В Латвии заболеваемость долго снижалась, но уже четвертый день подряд фиксируется небольшой прирост зараженных.

Премьер напомнил, что по-прежнему остаются в силе призывы к населению мыть руки, не прикасаться к лицу, соблюдать дистанцию два метра и пользоваться бесплатным приложением "Останови Covid".