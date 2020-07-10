Лига чемпионов: определились пары 1/4 и 1/2 финала

Напомним, что Лига чемпионов в марте этого года была приостановлена из-за пандемии коронавируса и некоторые из команд ещё не успели провести ответные матчи 1/8 финала. Впоследствии было принято решение доиграть турнир в августе.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала:

"Реал" (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) / "Ювентус" (Италия) "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания) "Наполи" (Италия) / "Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Бавария" (Германия) "Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция)

Результаты жеребьёвки 1/2 финала:

Победитель первого четвертьфинала - Победитель третьего четвертьфинала

Победитель второго четвертьфинала - Победитель четвёртого четвертьфинала

Напомним, что четвертьфинальные противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне с 12 по 15 августа, а полуфиналы - 18 и 19 августа. Финал запланирован на 23 августа.

Также в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы:

"Вольфсбург" (Германия) / "Шахтёр Донецк" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия) / "Базель" (Швейцария) ЛАСК (Австрия) / "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Копенгаген" (Дания) "Интер" (Италия) / "Хетафе" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Байер" (Германия) "Олимпиакос" (Греция) / "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) / "Рома" (Италия)

1/2 финала:

Победитель 4-го четвертьфинала - победитель 2-го четвертьфинала

Победитель 3-го четвертьфинала - победитель 1-го четвертьфинала

Четвертьфиналы (10 и 11 августа), полуфиналы (16 и 17 августа) и финал (21 августа) пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.