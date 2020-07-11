Говорят ли правду политики "Согласия" о зарплатах медиков?

Год назад весь Сейм проголосовал за повышение зарплат медикам, "потом, естественно, врачей обманули, зарплаты не подняли", - на своей странице Facebook пишет депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие"). В свою очередь его однопартиец, депутат Сейма Виталий Орлов, на Facebook пишет, что министр здравоохранения готова повысить зарплаты врачам лишь через три года. Re:Check проверил, соответствуют ли правде эти высказывания.
Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение, либо вне контекста.
Депутат Европарламента Нил Ушаков 18 июня на своей странице Facebook написал о скульптуре медсестры, возле Национального музея искусства. Свой пост он начал с вопроса о том, помнят ли люди, что год назад весь Сейм проголосовал за повышение зарплат медикам.
"Потом, естественно, врачей обманули, зарплаты не подняли", - отметил Ушаков.
Действительно, более года назад, в декабре 2018 года, 90 голосами "за" в законе прописали повышение зарплат медикам в размере 20 % каждый год, в течение трех лет подряд: в 2019, 2020, и 2021 году. В 2019 году обязательства выполнили. В 2020 году выделили лишь половину нужного финансирования. Минимальные ставки врачей выросли лишь на 10 %, а зарплаты резидентов – на 20 %.
Ушаков с Re:Check говорить не захотел: узнав, кто звонит – попрощался и прекратил разговор.
Зарплаты медикам готовы поднять через три года?
В свою очередь, однопартиец Ушакова, депутат Сейма Виталий Орлов, 2 июля на своем Facebook писал:
"На очередном заседании комиссии Сейма по социальным делам выяснилось, что министр здравоохранения Илзе Винкеле ("Для развитию/За") готова повысить зарплаты врачам… через 3 года!".
Слова Орлова на своей странице Facebook опубликовала партия "Согласие" и портал gorod.lv.
На самом деле планируется, что через три года в полной мере вступит в силу новая модель зарплат медиков, а ставку медикам хотят повысить и в следующем году.
О реформе заработной платы в сфере здравоохранения на заседании комиссии Сейма по социальным делам, в котором участвовал также Орлов, говорили 30 июня. Тогда заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Минздрава Арис Каспаранс говорил: "Срок, до которого должна в полной мере вступить в силу новая модель – это 2023 год (…) Увеличение зарплат обязательно нужно продолжить и в 2021 [году]".
Министр здравоохранения Винькеле во время заседания говорила, что на следующий год планирует просить для зарплат медиков 80 миллионов евро.
Депутат Орлов в разговоре с Re:Check объяснял, что написанное им скорее предусмотрено для тех, кто внутри отрасли. "То, что я написал, я написал, именно учитывая не просто какое-то повышение: сколько Министерство здравоохранения даст отрасли, а новую систему, которую ждут медики и которую разработало само министерство". Однако в его публикации это не уточняется.
Свой пост он сравнивает с публикациями журналистов: "Есть очень громкий заголовок у текста, и человек попадает на крючок того, что написано в начале, а потом прочитывает все и понимает, что это немножко иначе". В то же время политик подчеркнул, что от своих слов не отказывается, а также выразил разочарование: из-за невыполненных обещаний и в том, что медикам и обществу придется так долго ждать реформы, призванной обеспечить медиков справедливой зарплат
Реформу планировали раньше
Министр здравоохранения Винькеле, действительно, еще в январе этого года в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma высказала намерение принять новую модель заработной платы медиков уже в следующем году. Теперь в министерстве обещают в 2021 начать ее постепенное введение, а работу над реформой закончить через три года. "Изменения довольно серьезные, коснутся широкую отрасль и, конечно, это невозможно сделать за один день", - в разговоре с Re:Check сказал Каспаранс.
Однако среди медиков нет единого мнения о необходимости изменения модели оплаты труда. Глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис и ранее высказывался, что реформу не поддерживает. В свою очередь, председатель правления Ассоциации молодых врачей Карлис Раценис на упомянутом заседании комиссии Сейма поддерживал неспешность в введении реформы: "Я тоже участвовал в разработке этой модели [оплаты труда], в рабочих группах, и дело в том, что я тоже призвал бы не спешить жутко с её введением, потому что в нее действительно многое включено".
Министр здравоохранения Винькеле на комиссии Сейма также высказывалась о зарплатах медиков. Ее слова о повышении зарплат в предыдущие годы проверил портал общественных СМИ lsm.lv. Винькеле ссылалась и на слова премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) о том, что зарплаты медикам в следующем году нужно поднять на 20 %. Такое повышение до сих пор предусмотрено в законе. Правда, Кариньш также отмечал, что это должно произойти с изменениями в налоговой политике.
80-ти миллионов на повышение в размере 20 % не хватит
Винькеле на заседании комиссии говорила, что на следующий год планируется просить на зарплаты медиков 80 миллионов евро. Представитель Минздрава Каспаранс объяснил Re:Check, что это лишь один из вариантов, и данный вопрос еще будут обсуждать с отраслью, а также будут рассматривать его в правительстве и в Сейме.
К тому же этих денег не хватит, чтобы обеспечить повышение зарплат медиков на 20 %. Для этой цели на следующий год, по словам Минздрава, потребуется 200 миллионов.
В свою очередь, 80 миллионов евро в следующем году обеспечили бы рост зарплат медиков на 10-12 %, сказал Каспаранс. "В долгосрочной перспективе повышение может быть медленнее, но тогда мы его предусмотрели бы в периоде нескольких лет, в периоде 5-7 лет повышение, в целом, фактически обеспечив больший рост".
Вывод: На данный момент неизвестно, получит ли повышение зарплат медиков в следующем году политическую поддержку, а также на сколько зарплаты повысят. Однако, написанное политиками Согласия Орловым и Ушаковым: что "зарплаты не подняли", и министр "готова повысить зарплаты врачам через 3 года" – это неправда.
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