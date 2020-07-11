Говорят ли правду политики "Согласия" о зарплатах медиков?

Реформу планировали раньше

Министр здравоохранения Винькеле, действительно, еще в январе этого года в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma высказала намерение принять новую модель заработной платы медиков уже в следующем году. Теперь в министерстве обещают в 2021 начать ее постепенное введение, а работу над реформой закончить через три года. "Изменения довольно серьезные, коснутся широкую отрасль и, конечно, это невозможно сделать за один день", - в разговоре с Re:Check сказал Каспаранс.

Однако среди медиков нет единого мнения о необходимости изменения модели оплаты труда. Глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис и ранее высказывался, что реформу не поддерживает. В свою очередь, председатель правления Ассоциации молодых врачей Карлис Раценис на упомянутом заседании комиссии Сейма поддерживал неспешность в введении реформы: "Я тоже участвовал в разработке этой модели [оплаты труда], в рабочих группах, и дело в том, что я тоже призвал бы не спешить жутко с её введением, потому что в нее действительно многое включено".

Министр здравоохранения Винькеле на комиссии Сейма также высказывалась о зарплатах медиков. Ее слова о повышении зарплат в предыдущие годы проверил портал общественных СМИ lsm.lv. Винькеле ссылалась и на слова премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) о том, что зарплаты медикам в следующем году нужно поднять на 20 %. Такое повышение до сих пор предусмотрено в законе. Правда, Кариньш также отмечал, что это должно произойти с изменениями в налоговой политике.

80-ти миллионов на повышение в размере 20 % не хватит

Винькеле на заседании комиссии говорила, что на следующий год планируется просить на зарплаты медиков 80 миллионов евро. Представитель Минздрава Каспаранс объяснил Re:Check, что это лишь один из вариантов, и данный вопрос еще будут обсуждать с отраслью, а также будут рассматривать его в правительстве и в Сейме.

К тому же этих денег не хватит, чтобы обеспечить повышение зарплат медиков на 20 %. Для этой цели на следующий год, по словам Минздрава, потребуется 200 миллионов.

В свою очередь, 80 миллионов евро в следующем году обеспечили бы рост зарплат медиков на 10-12 %, сказал Каспаранс. "В долгосрочной перспективе повышение может быть медленнее, но тогда мы его предусмотрели бы в периоде нескольких лет, в периоде 5-7 лет повышение, в целом, фактически обеспечив больший рост".

Вывод: На данный момент неизвестно, получит ли повышение зарплат медиков в следующем году политическую поддержку, а также на сколько зарплаты повысят. Однако, написанное политиками Согласия Орловым и Ушаковым: что "зарплаты не подняли", и министр "готова повысить зарплаты врачам через 3 года" – это неправда.