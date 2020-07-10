Просят отозваться пассажиров рейса Лиепая-Салдус-Рига 5 июля

Из-за заболевшего Covid-19 пассажира Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров рейса Лиепая-Рига 5 июля.
Проводя эпидемиологическое расследование, SPKC установил, что человек с подтвержденным Covid-19 ехал на автобусе Лиепая-Салдус-Рига, отбывшем в 16.25 (АО Nordeka, рейс номер 7937).
Все прочие пассажиры этого рейса должны соблюдать домашний карантин и связаться с SPKC по телефону 67271738.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!