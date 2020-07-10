Пт, 10.07.2020
Уже при смягчении ограничений я говорила, что они могут быть усилены, если вырастет число инфицированных. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Просят отозваться пассажиров рейса Лиепая-Салдус-Рига 5 июля

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за заболевшего Covid-19 пассажира Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров рейса Лиепая-Рига 5 июля. 

Проводя эпидемиологическое расследование, SPKC установил, что человек с подтвержденным Covid-19 ехал на автобусе Лиепая-Салдус-Рига, отбывшем в 16.25 (АО Nordeka, рейс номер 7937).

Все прочие пассажиры этого рейса должны соблюдать домашний карантин и связаться с SPKC по телефону 67271738.

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